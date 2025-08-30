この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【工場勤務】知らずに入社して後悔すること10選｜これ見ずに応募したら損します――工場転職のプロ、ケンシロウさんが自身のYouTubeチャンネルで、工場勤務の“リアルなギャップ”とその乗り越え方について熱く語った。



動画冒頭でケンシロウさんは「工場勤務って必ずと言っていいほど、入社前と入社後のギャップあります」と断言。転職希望者があとから「思ってたことと違う！」と後悔しないよう、「ギャップは必ず生じるもの」という前提で対策を伝授した。



ケンシロウさんは「良い意味のギャップもあれば、悪い意味のギャップもある」と分析しつつ、悪い意味でのギャップこそが問題だと指摘。「悪い意味での対策はしたくないです。いい意味だったら、そのままラッキー、悪い意味だったら仕事辞めるということにもなりかねない」と語った。



動画の中では、『配属ガチャ』『寮の当たりハズレ』『給料格差』『夜勤や交代勤務のしんどさ』『人間関係の運要素』『ストレスによる出費増』『作業スピードの想像以上の速さ』『病気や怪我のリスク』『残業量の波』『翌年の住民税の高さ』など、入社前に絶対知っておきたい“10のギャップ”を徹底解説。「この配属ガチャによって影響を受けたとしても、あらかじめどんな仕事があるかリサーチしておくべき」とし、工場特有の“ガチャ要素”をリアルに伝えた。



さらに「夜勤や交代勤務は意外と個人差が出ます。入社前に夜更かししてみて、体質に合うか試してほしい」とアドバイス。給料についても「同じ職場、同じ立場でも派遣会社によって全然違う」ことや、「高収入だけどストレスで散財してしまい、結局手元に残らない」など、“工場ならでは”の実態を具体例を交え明かした。



最後は「全ての出来事が計画通りにいくとは限らない。ギャップの幅を減らす努力こそ重要です」と結び、「過去に工場勤務経験がある方にも、コメントで実体験を共有してほしい」と呼びかけて締めくくった。