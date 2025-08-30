人気ゲーム最新作『FC26』、「マラドーナ」の名が付いたセリエA王者ナポリのスタジアムがついに収録！雰囲気がすごい

9月26日（金）に世界同時発売される人気サッカーゲーム最新作『EA SPORTS FC 26』。

Electronic Artsは28日、新作のパートナーシップを発表。世界中の300以上のフットボールパートナーの協力のもと、750以上のクラブおよび代表チームに所属する20,000人以上の選手、120以上のスタジアム、35以上のリーグが登場するという。

引き続き男子および女子フットボールの両方をカバーする今作の注目ポイントは、UEFA女子EURO 2025王者およびイングランド男子代表とのライセンス更新を含む、イングランドサッカー協会（FA）との新たなマーケティングパートナーシップ。

また、世界的なビッグクラブの一つであるバイエルン・ミュンヘンとも新たなパートナーシップを結んでいる。

アリアンツ・アレーナ

ザンクト・ヤコブ・パルク

『EA SPORTS FC 26』では、さらに新たなスタジアムとしてバイエルンのアリアンツ・アレーナやバーゼルのザンクト・ヤコブ・パルク、エヴァートンの新ホームであるヒル・ディッキンソン・スタジアムなどが多数追加。

要望の多かった昨季セリエA王者ナポリのホーム、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナもついに収録されることになった。

スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナ

雰囲気たっぷり！「EA SPORTS FC」のイタリア公式Xでは動画も紹介されている。

Ogni bambino sogna di giocarci. E ora, quel sogno diventa realtà: la casa di Diego è tornata. Lo Stadio Maradona è vostro. Il Club è vostro. 💙⚽



Prenotate ora: https://t.co/p19VXdFhnC pic.twitter.com/pCVtP62gF4

— EA SPORTS FC ITA (@easportsfcit) August 27, 2025

「EA SPORTS FC」フットボール・パートナーシップ部門ディレクター、ジェームズ・テイラー氏はこのように語る。

「FC26に追加されたすべての要素は、コミュニティの声に基づいて形作られました。ファンからの要望が多かった象徴的なスタジアムやクラブの復活から、女子サッカーの最高レベルにおける表現の拡大まで、あらゆる新要素は、私たちの“本物らしさ”へのこだわりと、“世界のゲーム”としての驚くべき多様性を称える姿勢を反映しています」

『EA SPORTS FC 26』は、PlayStation®5、PlayStation®4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC、Amazon Luna、Nintendo Switch、そしてNintendo Switch 2にて、2025年9月26日に世界同時発売。

Ultimate Editionの購入者は、2025年9月19日から先行プレイが可能となる。