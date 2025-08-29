手押し三輪車でスーパー入店、あり？なし？「非常識」と怒鳴られ落ち込んでいます【ママリ】
この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママはベビーカーの代わりに手押し三輪車でお店に入っていました。するとほかのお客さんから「非常識」と言われ落ち込んでしまいます。どこまでOKでどこから非常識なのでしょうか？ママリに寄せられた回答をご紹介します。
手押し三輪車で入店し「非常識」と言われてしまったママ。本人としてはベビーカーの代わりに使っていたようですが、周囲から見ると「なぜ三輪車で？」と思われていたのかもしれませんね。
手押し三輪車は自転車と同等だという考えのこちらのママ。店の大きさ問わず、店内はNGだそう。
「三輪車は自分で漕ぐことのできる乗り物だから、遊びの延長に見えるのかなと思う」と納得の意見をくれたこちらのママ。
手押し三輪車をそのまま店内に持ち込むと、自転車と同じように自走できる乗り物とみなされてしまうため、周囲から「非常識」と受け取られても仕方ないのかもしれません。店内は多くの人が行き交う場所ですし、ちょっとしたことで接触やトラブルにつながる可能性もありますよね。
手押し三輪車(ベビーカーモード)どこまでOKだと思いますか？
諸事情で子どもを歩かせることができず、ベビーカーで行きたかったのですが、花粉の汚れが凄く3輪車のベビーカーで100均に行き、商品を見ていたら「非常識💢」と言われてしまいました💦
ショッピングモール等は流石に使用しませんが、コンビニや薬局ぐらいなら良いかなと思っていました。
以前「ベビーカー可」のところでベビーカーとして使用していると伝えたところOKだったので気が緩んでいたかもしれません…。
皆さんはどこまでOKで、どこから非常識だと思いますか？
上記の内容が非常識との注意、怒りのコメントはお控えいただけると幸いです…現時点で落ち込み反省しています…
人によって判断基準は違いますが、不快に思う人がいたのは事実。ママリに寄せられた回答はどのようなものなのでしょうか。
ママリに寄せられた回答
ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。
手押し三輪車は自転車と同等
個人的には手押し三輪車は自転車と同等。ベビーカーではないという認識なので、店の大きさ問わずNGです💦💦
OKなのは外だけです。
たしかに自転車と同じと考えると、店内に自転車で入っている人がいたら「非常識」だと思ってしまいますよね。
ベビーカーというより遊びの延長に見えるかも
手押し三輪車に荷物を乗せられる箇所があるならベビーカー
荷物を乗せられるスペースがないならただの三輪車
ですかね💦
いや、やはり
子供自身でこげる乗り物
だと、
三輪車かな、、
三輪車って、楽しげな感じがするので、ベビーカーというよりは、遊びの延長に見えるのかなぁと思いました。
ベビーカーとの大きな違いは自分で漕いで動かせるかどうかですよね。そう考えると、自走できる乗り物での入店は禁止になりそうです。
手押し三輪車での入店は控えるのがよさそう
せっかくの買い物でお互いに嫌な気持ちにならないためにも、店内での移動はベビーカーを利用する方が安心です。安全性や周囲への配慮を優先すれば、ママ自身も落ち着いて買い物ができますし、周囲の人にとっても快適な空間になります。ほんの少しの工夫で、おでかけの時間がより心地よいものにできたらいいですよね。
イラスト：きさらぎ
記事作成: ochibis
（配信元: ママリ）