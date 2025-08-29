この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のカウンセラーで作家のRyota氏が、「【要警戒】決して入ってはいけない会社の特徴がこれ／人生そのものが台無しになる理由を解説」と題する動画で、人生に大きな影響を及ぼす“入ってはいけない会社”について警鐘を鳴らした。



動画の冒頭でRyota氏は「会社っていうのは、人生のおよそ3分の1を仕事に使ってそこに所属するわけですけど、だからこそ、そこの場所に入っていいかどうかって慎重になることが重要なんですね」と語り、自分の人生を守るためには慎重な会社選びが不可欠だと強調した。



Ryota氏が特に入社を慎重にすべき企業の特徴として挙げたのは「薄給激務（給料が安くて仕事が激務）」の職場だ。「薄給激務っていうのは、どうしようもないんです。ストレスが溜まるけどお金もない。だからまたストレスが溜まるっていう悪循環になります」と述べ、人間関係も悪化しやすい危険な職場環境を指摘した。



さらに「入っちゃいけないっていう会社はあります。そういう会社は、人を人として思っていないんですよ」と断じ、「暴言・パワハラが当たり前」「会社ごっこをしている集団」「家族経営で外部社員は使い捨て」など、ブラックな実態を具体例とともに明かした。



もし既に入ってしまった場合の対処法については、「洗脳されてはいけないってことなんですよ。忙しいから他のことができなくなりますよね。上の人がパワハラ的なこと言ってくるので、自分はダメだって思い込んじゃう」と語り、情報収集と職場以外の人との会話、求人情報のチェックなど「狭い視野から抜け出して他の職場を想像することが重要」とアドバイス。「私自身も1年間で4回ぐらい転職して、結構ひどい会社に入ってた時期がある」と自らの経験も共有した。



地方で仕事が少ない場合には「在宅やITスキルを身につけて選択肢を広げる」「アルバイトで余裕をつくり再起の時間を確保する」など、具体的な道筋も示している。「薄給激務というのは、もう選択肢から除外する。それが重要だ」と断言した。



また「仕事って、1日8時間じゃなくて通勤や用意も含めればほとんど1日の大半。だから職場の雰囲気がそのまま人生になる」と指摘。特に「自分の未来は上司に近くなる。上司の生き方で満足できるか、よく考えたほうがいい」との視点は要注目だ。



動画の締めくくりでは、「人生って1回きりなんで、やっぱり仕事もこうやって、冷静に考えていくっていうのが大事なんですよ」と呼びかけ、「なんとなく転職とか大変なんで、ここでやっていくしかないのかなって思うんですけど、本当にここの会社でずっと働いてて、後悔はないのかっていうことですよね」と視聴者に深く問いかけた。ココヨワチャンネルは「毎日17時に心が傷つきやすい人向けのアドバイスも発信」しており、苦しい思いをしている人に寄り添う姿勢が印象的だった。