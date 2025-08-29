伊東純也がヘンク復帰後初ゴール！ 華麗なターンから“技あり弾”…チームもEL出場権を獲得
ヘンクに所属する日本代表FW伊東純也が28日、古巣復帰後初ゴールを記録した。
ヨーロッパリーグ（EL）・プレーオフのセカンドレグが行われ、ヘンクはホームでレフ・ポズナン（ポーランド）と対戦した。本大会出場権をかけた予選は大詰めを迎え、勝者がELへの切符を手に入れるプレーオフへと突入。ヘンクはアウェイ開催のファーストレグで5−1の大勝を収めており、大きなアドバンテージを確保しながら本拠地で行われるセカンドレグに臨んだ。今夏の移籍市場で同クラブに復帰を果たした伊東は2トップの一角で先発出場を飾っている。
すると、31分に伊東がスコアを動かす。相手ペナルティエリア右角からニコラス・ザットルベルガーがパスを送り、ボックス内でボールを引き出した伊東が華麗なターンを披露。背後からマーカーにチャージを受けつつ、右足でグラウンダーのシュートを放つ。アウトサイドで流した“技あり弾”がゴールに吸い込まれ、伊東の復帰初ゴールでヘンクが先制に成功した。
しかし、リードを奪ったヘンクだったが、43分と56分に失点を喫してしまい、セカンドレグは1−2で敗北。それでも2戦合計スコアでは6−3とレフ・ポズナンを上回ったため、無事にEL出場権を獲得した。なお、伊東は67分までプレーした。
【スコア】
ヘンク 1−2（2戦合計：6−3） レフ・ポズナン
【得点者】
1−0 31分 伊東純也（ヘンク）
1−1 43分 コルネル・リスマン（レフ・ポズナン）
1−2 56分 レオ・ベングソン（レフ・ポズナン）
ヨーロッパリーグ（EL）・プレーオフのセカンドレグが行われ、ヘンクはホームでレフ・ポズナン（ポーランド）と対戦した。本大会出場権をかけた予選は大詰めを迎え、勝者がELへの切符を手に入れるプレーオフへと突入。ヘンクはアウェイ開催のファーストレグで5−1の大勝を収めており、大きなアドバンテージを確保しながら本拠地で行われるセカンドレグに臨んだ。今夏の移籍市場で同クラブに復帰を果たした伊東は2トップの一角で先発出場を飾っている。
しかし、リードを奪ったヘンクだったが、43分と56分に失点を喫してしまい、セカンドレグは1−2で敗北。それでも2戦合計スコアでは6−3とレフ・ポズナンを上回ったため、無事にEL出場権を獲得した。なお、伊東は67分までプレーした。
【スコア】
ヘンク 1−2（2戦合計：6−3） レフ・ポズナン
【得点者】
1−0 31分 伊東純也（ヘンク）
1−1 43分 コルネル・リスマン（レフ・ポズナン）
1−2 56分 レオ・ベングソン（レフ・ポズナン）