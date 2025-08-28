モスバーガーにて、秋の味覚“さつまいも”を使用したスイーツとドリンクが2025年9月10日より期間限定で登場！

好評だった「熱々おさつボール」が復活販売されるほか、ソースをリニューアルした「まぜるシェイク さつまいも 〜北海道産 紅はるか〜」が提供されます。

モスバーガー “さつまいもの季節がやってきた。”「熱々おさつボール」「まぜるシェイク さつまいも 〜北海道産 紅はるか〜」

価格：・「熱々おさつボール」 3個入り 280円、5個入り 460円・「まぜるシェイク さつまいも 〜北海道産 紅はるか〜」 Sサイズ 350円、Mサイズ 430円販売期間：2025年9月10日(水)〜11月中旬販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

熱々おさつボール

3個入り 280円、5個入り 460円

「団らん」をモチーフにした、まん丸の形と食べやすいサイズ感が特徴のさつまいもスイーツです。

さつまいも餡には、上品な甘さともっちりとした食感が特長の徳島県産「なると金時」を使用しています。

その餡を、紫芋パウダーを練りこんだもちもちの生地で包んで揚げています。

外はサクッと、中はもっちりとした食感が特徴で、冷めても食感が保たれるような生地作りにもこだわっています。

中身が熱いため、半分に割り、焼き芋気分で、少し冷ましながら食べるのがおすすめです。

まぜるシェイク さつまいも 〜北海道産 紅はるか〜

価格：Sサイズ 350円、Mサイズ 430円

モスバーガーのバニラシェイクに、北海道産「紅はるか」を使用したさつまいもソースを合わせた、風味豊かな商品です。

今回のリニューアルでは、北海道産「紅はるか」の特長であるねっとりとした甘さをより引き出すことにこだわっています。

とろりとした食感のソースは、さつまいも本来のやさしい甘さを感じられる仕立てです。

さらに、隠し味としてパタゴニアソルトを加えることで、コクのある甘みを引き立てています。

さつまいもソースとシェイクを混ぜ合わせながら味の変化を楽しめます。

上から見た際に黄金色に輝くソースは、満月を思わせる秋限定のドリンクに仕上げられています☆

さつまいもの優しい甘さを楽しめる、モスバーガーの秋限定スイーツとドリンク。

外はサクッと中はもっちりとした「熱々おさつボール」と、濃厚な甘みが特徴のシェイクは、食後のデザートや休憩時間にぴったりです。

日本の秋を感じられる味わいが楽しめます。

モスバーガーの「熱々おさつボール」と「まぜるシェイク さつまいも」の紹介でした。

秋のモスは“月見“も同日より提供されます。

