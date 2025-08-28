ホラン千秋「髪型がアップデートされました」刈り上げ＆ベリーショートに

タレントのホラン千秋（36歳）が8月27日、自身のSNSを更新。「髪型がアップデートされました」と、新しいヘアスタイルを披露している。



ホランは今春、8年間キャスターを務めた報道番組「Nスタ」（TBS系）を卒業後、金髪のショートカットにイメチェン。大胆な変身に驚きの声が上がると共に、「金髪似合ってる」「カッコいい」「振り切れ方好き」など好意的な声が上がった。



そしてこのたび、「髪型がアップデートされました」とSNSで披露したのは、襟足を刈り上げ、これまでのショートカットがさらに短くなったベリーショート。



これにファンからは「かわいい！」「芸術的だ」「すごく似合ってますね！」「イケメン度がさらに上がった」「ついに刈り上げに！」「眉毛も金髪にしたらもっと素敵に」などの声が上がっている。