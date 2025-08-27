この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

片づけライフコーチのパンダみゆき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【片づけのやる気スイッチ】片づけのやる気が起きないのは本能だった？」と題した動画を公開。みゆき氏は、片付けをなかなか始められない理由やその克服法について、自らの体験と独自の理論をもとに語った。



動画の冒頭でみゆき氏は、「とっとと片付けろっていう話です」と切り出し、片付けを先延ばしにしてしまう原因について「人間って現状維持を本能的にしたがるんですよ」「物は増やしても死なないけど、減らすと死ぬみたいな感情、知らないうちに受けていたりする」と説明した。また、物が多いことで「選択する回数が増えて脳が疲れる」と述べ、「物の整理は頭の整理」と持論を展開。選択肢が多すぎる現代社会において、身の回りをスッキリさせることの重要性を強調した。



さらに「物に振り回されてストレスを抱えてるのは本末転倒」と痛烈に指摘。「皆さんの大切な人生、一生片付けに捧げる気ですか？」「片付けはゴールじゃなくて、明らかに人生のスタートです」と語り、片付け自体が目的化している人に警鐘を鳴らした。



また、片付けを始めるに当たって「片付け本を買うのをまずやめてほしい」「100均にまず片付けよって行くのはもう禁止」とアドバイス。「片付けは確実にマイナスの作業。まず物を減らしてほしい」と繰り返し訴えた。



最後にみゆき氏は、実際に片付けのサポートを受けた方が次々と「やりたいことを始め自由に暮らし始めた」ことを紹介。「ぜひ1日も早くとっとと片付けて人生のスタートラインに立ってください」と呼びかけ、「この動画では皆さんのやる気スイッチを押していきます」と締めくくった。