この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル「【経営者必見】キャリアアップ助成金、〇〇すると40万円→80万円に！申請方法を社労士が解説します」では、社労士のたかこ先生が、キャリアアップ助成金を活用した賢い助成金申請法について語った。



たかこ先生は「その40万円の助成金、本当は80万円もらえるのに、諦めてませんか?」と経営者に呼びかけ、キャリアアップ助成金が単独申請で40万円と思い込んでいる人が多い現状に警鐘を鳴らす。「ある助成金と組み合わせて申請すると、80万円もらえるって知ってる?」としたうえで、「多くの経営者の方が、キャリアアップ助成金を1人40万円しかもらえないって思い込んで、本来もらえる80万円を逃しちゃってんのよ」と強調した。



その“ある助成金”は「人材開発支援助成金」で、たかこ先生は「キャリアアップ助成金と人材開発支援助成金を組み合わせて申請することで、1人あたり最大80万円の助成金が受給できる」と具体的な方法を解説。重要なポイントは「有期雇用期間中に10時間以上の研修を受けさせることで人材開発支援助成金の対象となり、その後正社員に転換してキャリアアップ助成金をもう一度申請する」という2段階の手順で、これにより助成金が倍増すると言及した。



「研修の内容も多岐にわたり、AIやDX化、営業、管理職向けなど幅広く対応。しかも人材開発支援助成金は就業規則の提出が不要なため申請も簡単」としつつ、「キャリアアップ助成金の方は就業規則が必要なので、ダブル申請の場合は忘れずに準備を」と注意喚起。そして、「申請の際には流れを間違えると40万円しかもらえなくなるので、計画的な申請が大事」とアドバイスを送った。



さらに、他にも組み合わせて申請できる助成金があると紹介し、「国が人材育成やデジタル化に力を入れている今こそ、賢く活用すべき」と提言。「助成金はお金をもらうだけが目的ではなく、職場環境を整えて従業員の定着にもつながる“投資”」だと独自の考えを示した。



動画の最後では、「今日はキャリアアップ助成金をダブル申請で80万円にする方法をお伝えしました。LINE登録者限定でダブル活用のロードマップ資料もプレゼントしていますので、ぜひ活用して経営に活かしてください」とまとめ、チャンネル登録やLINE登録を呼びかけて締めくくった。

