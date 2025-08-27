俳優のディーン・フジオカ（45）が26日放送のTOKYO FM「THE TRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演し、海外生活を始めた理由を明かした。

ディーンの「都市伝説」について聞かれるコーナーで「海外生活を始めた理由は花粉症が辛かったから」に「YES。これが全部ではないですけどね」と答えたもの。

ディーンは「昔、薬の効果があまり良くなかったじゃないですか。発症したのが早くて、10代に入ったら花粉症になって。それで、空気をおいしく吸えるところに行きたいなと思って。日本じゃないところに行ったらいいのかな、というのがきっかけのひとつ」と語った。

ディーンは千葉の高校を卒業後、米シアトルの大学に留学。卒業後、香港、台湾、インドネシアでの芸能活動を経て、“逆輸入俳優”として日本でブレークした。

だが、その後「DNAチェックしたら、自分がグルテンアレルギーと分かって。セリアック病っていうんですけど」と語った。セリアック病は、グルテンに対する免疫反応によって引き起こされる自己免疫疾患。

「花粉もなんですけど、そもそもグルテンアレルギーだから慢性的に炎症が起きている状態であると。それをやめたら、花粉症がすごい楽になって。今、そんなに薬飲まなくても。なので日本に住めるようになりました」と笑った。