この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラー・作家のRyota氏が最新動画「【超簡単】悪口が全く気にならなくなる考え方とは？精神ダメージゼロの置き換え方がこれだ！」を公開。日常的に悪口に悩む人に向けて、“悪口の本質”や動揺しないための視点、そして実践的な対応策について語った。



冒頭でRyota氏は「悪口は相手が自分と向き合えないだけのサインです」と明言。悪口や嫌味に傷ついてしまう背景を「一個一個の内容を『うわ、これ悪口だ』と受け取ることで動揺してしまうが、正しく認識するだけで揺らがなくなる」とアドバイスした。また悪口を言う人の心理について「自分に自信がなかったり、弱い部分を持っている人」とし、その本質は「自己の不満や不安を他人にぶつけるための行動」だと分析した。



Ryota氏はさらに、「悪口を言いたい人は何かしら理由をつけて、どんなことにも悪口を言うもの」だとし、「服装や髪型に口を出す人に合わせていくら直しても、結局は別のことを言われる。相手はこちらのために指摘しているわけではなく、ただ悪口を言いたいだけ」と持論を展開した。自分らしく生きることを妨げないためにも、「直すなら自分が本当に納得してやるべき」と繰り返し強調している。



また、悪口を気にして行動や挑戦を止めると「相手はそれを喜び、ますます悪口を続ける」と警告。「悪口を言われても、自分がやりたいことを続けることが大事。“何をしても言われるなら、自分の好きなことをやるほうがいいよね”」と前向きなメッセージも。「悪口を言う人は“相手が行動をやめる”ことで満足感を得る。自分は自分の軸で行動を止めないで」と呼びかけた。



さらに、悪口をやめさせようと話し合いを持ちかけることについては「相手が自分を変えようと思わない限り、こちらの意思では止められない」と断言。距離を取り、適度に無関心を装うことで、「むしろ嫌われた方が楽になる。悪口を受けて反応してしまうと関係性が強まるので、単文で返すなど“相手にしない”のが一番」と実践的なテクニックも伝授した。「悪口ばかり言う人とは、距離を置くことが何よりの防御策。むしろ“反応しなくなれば、相手は離れていく”」と明かしている。



ラストは「良好な人間関係のほうが人生では大事なポイント。本当に大切な家族や友人、自分を大事にしてくれる人たちにもっとエネルギーを注ぐべき」と提案。「悪口をずっと言う人は“自分が一番傷ついて、自己成長も止めている”。反面教師にして、自分は丁寧で誠実に生きよう」とまとめ、「相手にしないことで人生がもっと良くなる」と締めくくった。