¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖYouTube°åÎÅÂç³Ø¡×¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅÀìÌç°å¡¦Á¤¿¹Íª°å»Õ¤¬ÂÓ¾õá×¿¾¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¤Ï80ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë3¿Í¤Ë1¿Í¤¬Øí´µ¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÜ¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤¤¡¢´é¤ÎËãáã¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÆÆ¤Ê¹çÊ»¾É¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¿å¤Ü¤¦¤½¤¦¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎºÆ³èÀ²½¤Ç¡¢²ÃÎð¡¦ÈèÏ«¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡¦ÌÈ±ÖÍÞÀ©Ìô¤ÎÉþÍÑ¤Ê¤É¤ÇÌÈ±Ö¤¬²¼¤¬¤ë¤ÈÈ¯¾É¤·¡¢¿À·Ð¤Ë±è¤Ã¤ÆÂÎ¤ÎÊÒÂ¦¤ËÄË¤ß¤òÈ¼¤¦ÀÖ¤¤È¯¿¾¤¬½Ð¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÌÜ¤Î¼þ¤ê¡Ê³Û¡¦É¡¤ò´Þ¤à¡Ë¤ä¼ª¤Î¼þ¤ê¡Ê¼ª¤ÎÃæ¡¦¸ý¤ÎÃæ¡¦Àå¤ò´Þ¤à¡Ë¤ËÈ¯¿¾¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£»ëÎÏÄã²¼¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á´ã²Ê¼õ¿Ç¡¢´éÌÌ¿À·ÐËãáã¤äÄ°ÎÏÄã²¼¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê¼õ¿Ç¤ò´«¤á¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡ÖÁá¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð»ëÎÏÄã²¼¤·¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤ó¤À¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼¨¤·¡¢Áá´ü¼õ¿Ç¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¾É¾õ¤¬¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤â3¤«·î°Ê¾åÂ³¤¯ÄË¤ß¤ÏÂÓ¾õá×¿¾¸å¿À·ÐÄË¤Ç¡¢80ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï¡Ö35%¡Ê3¿Í¤Ë1¿Í¡Ë¡×¤¬È¯¾É¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¾Æ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¡×¡Ö¿Ë¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¡×¡ÖÉþ¤¬»¤¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â·ãÄË¡×¤Ê¤É¤Ç¿çÌ²¤ä»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼£ÎÅ¤Ï¹³¥¦¥¤¥ë¥¹Ìô¡Ê·Ð¸ý¡Ë¤ò1½µ´Ö¡£Áý¿£Á°¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡ÖÈ¯¾É¤«¤é3Æü°ÊÆâ¡×¤Ë³«»Ï¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¼õ¿Ç¤Ç¤¤ëÉÂ±¡¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¿Õµ¡Ç½¤Ë±þ¤¸¤ÆÍÑÎÌ¤òÄ´À°¤·¡¢ÈñÍÑ¤Ï¿ôÀé±ßÄøÅÙ¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£´¶À÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹çNo¡×¡£¿Í¤«¤é¿Í¤ØÄ¾ÀÜ°Ü¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿å¤Ü¤¦¤½¤¦Ì¤Øí´µ¼Ô¡ÊÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¡Ë¤ÏÀÜ¿¨¤Ç¿å¤Ü¤¦¤½¤¦¤È¤·¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´µÉô¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¿¥ª¥ë¶¦Í¤òÈò¤±¤ë¡¢ÆþÍá¤ÏºÇ¸å¡¢¼ê»Ø¾ÃÆÇ¤òµó¤²¤¿¡£¼õ¿ÇÀè¤Ï¡¢¤Þ¤º¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡¢¤Ê¤±¤ì¤ÐÈéÉæ²Ê¤È¤·¤¿¡£Ä¹°ú¤¯ÄË¤ß¤Ë¤Ï¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤âÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¡£
Í½ËÉ¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¤¬Í¸ú¤È¤·¡¢¼åÆÇÀ¸¡Ê50ºÐ°Ê¾å1²ó¡¢ÈñÍÑ1Ëü±ß°ÊÆâ¡¢Í½ËÉ¸ú²Ì51%¢ª10Ç¯¤Ç15%¡¢¸å¿À·ÐÄË67%¸º¡Ë¤ÈÉÔ³è²½¡Ê50ºÐ°Ê¾å2²ó¡Ò2〜6¤«·î´Ö³Ö¡Ó¡¢Ìó2Ëü±ß¡ß2¡¢Í½ËÉ¸ú²Ì97%¢ª10Ç¯¤Ç73%¡¢¸å¿À·ÐÄË¤ÏÈ¯¾É¼Ô¤Ê¤·¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£ÉÔ³è²½¤Ï¹â¸ú²Ì¤À¤¬¹â³Û¤ÇÉûÈ¿±þ¡ÊÈ¯Ç®¡¦´µÉôÄË¡Ë¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¡£¡ÖÈñÍÑ¤Ï4Ëü±ß¤È¹â¤¤¤¬¸ú²Ì¤Ï¹â¤¯Ä¹¤¯Â³¤¯ÉÔ³è²½¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â1¤Ä¤Î¹Í¤¨¡×¡Ö¤Þ¤º5Ç¯ÄøÅÙÂ³¤¯¼åÆÇÀ¸¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤Á¡¢5Ç¯¸å¤Ë¿·¤·¤¤¥ï¥¯¥Á¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤«¡¢¸øÈñ¤ÇÌµ½þ²½¤òÂÔ¤Ä¤«¡×¤ÈÁªÂò»è¤ò¼¨¤·¡¢°ìÉô¼«¼£ÂÎ¤Î½õÀ®¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤Þ¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸»¤ò°ì¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼£ÎÅ¤ÈÍ½ËÉºö¤òÁêÃÌ¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
