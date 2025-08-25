女優の小池栄子が２０日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」に出演。「化けの皮を剥がしてやろう」と思った大物芸人の名前を告白した。

グラビアアイドルとしてデビューした小池は２０歳だった２０００年に人気バラエティー番組「ワンナイＲ＆Ｒ」にレギュラー出演。その後も「ウリナリ！！社交ダンス部」や「ジャングルＴＶ〜タモリの法則」、さらには「爆笑問題の検索ちゃん」で爆笑問題とＭＣを務めるなど数々の番組で大物芸人と共演してきた。

ＭＣのオードリー若林正恭は「結構、年上の芸人さんたちとやってきてますよね。すごいレジェンドたちと」と感嘆。「爆笑で言うと、田中さんにもガンガン言ってましたよね？」と「検索ちゃん」で田中裕二とバチバチのやり取りをしていたことに触れると、小池は「だって、おかしいでしょ、あの人」とぶっ放した。

若林も「変わってるんですよね」と同意すると、小池は「守られてるけど、怪物は田中さんの方じゃないですか？それをバラしてやろうっていう気持ちで」と回想。「悔しくって。（相方の）太田（光）さんを守りたいのと…。誤解されてるよ、太田さんってあんなに真面目で、繊細でいい人なのに、何か。横にバケモノがいるのに。世間の人がまともな人みたいに…。それが悔しくって。『検索ちゃん』のときは、絶対、毎週どこかで化けの皮を剥がしてやろうと。使命感で！」と話して、スタジオの爆笑を誘っていた。