「聖戦士ダンバイン」&「戦闘メカ ザブングル」のコラボメニューが「串かつ でんがな」に登場！「サンライズロボット研究所」との初コラボが9月12日より実施
フォーシーズは、同社が運営する串かつ居酒屋「串かつ でんがな」とネオ居酒屋「串かつとお酒 でんがな」の5店舗にて、「サンライズロボット研究所」とコラボレーションし「聖戦士ダンバイン」、「戦闘メカ ザブングル」にちなんだコラボメニューを9月12日から提供する。合わせて、数量限定の初出しグッズの販売も行なわれる。
今回「サンライズロボット研究所」では新たなプロジェクトを始動。作品に登場する数々の料理を実際に再現するプロジェクト「ロボット世界の料理を再現してみた」を実験することになった。実際に再現した料理は「串かつでんがな」に設置された研究所5店舗にて提供される。
店舗入り口にはディスプレイタペストリー、店舗内にはポスター掲示も実施され、店内放送も行なわれる。
コラボメニュー
「戦闘メカ ザブングル」、「聖戦士ダンバイン」の作中シーンやキャラクターをモチーフにした食事やドリンクをでんがな風にアレンジしてメニュー化。メニューの詳細は以下のとおり。
食事・デザート
・オーラ＆ギア 交錯のバトル6戦士串セット/価格：1,760円
・「戦闘メカ ザブングル」のキャラクターをイメージしたセット/価格：880円
・「聖戦士ダンバイン」のキャラクターをイメージしたセット/価格：880円
・情報料だ、持っていけ【骨付き肉】/価格：1,100円
・マリアが育てた野菜で作ったポテトサラダ/価格：990円
・エルチの朝食、チャーシューエッグ/価格：1,100円
・ニーも絶賛！バイストン・ウェルの携帯食/価格：1,100円
・バイストン・ウェルでは食べられないショウの故郷の味セット/価格：1,320円
・トッドのつまみ食いおつまみセット/価格：1,100円
・チャムも絶賛！おやつのケーキ【現代アレンジ】/価格：880円
アルコール
・輝くブルーストーン檸檬サワー/価格：990円
・ショウのダンバインカクテル/価格：990円※ノンアル可
・ウォーカーギャリア風カクテル/価格：990円
・オーラの輝き！オーラ杏仁サワー/価格：1,100円※ノンアル可
・ジロンからラグへ、仲直りのドリンク/価格：1,100円
・バイストン・ウェルでは味わえない!?地上のドリンク/価格：990円
・アイアンギアー風カクテル/価格：990円
ノンアルコール
特典
・来店特典
「オリジナルランチョンマット」2種をランダムで贈られる。1人1回の来店で1枚限りとなる。
・注文特典
全コラボメニュー注文毎に「オリジナルコースター」7種をランダムで贈られる。
オリジナルグッズ販売
「AURA BATTLER DUNBINE SIDE L」、「AURA BATTLER DUNBINE SIDE R」、「BLUE GALE XABUNGLE SIDE L」コラボでの初出し8種のグッズが販売される。なお、グッズ販売はコラボメニューを注文した人に限る。
※なくなり次第、販売終了となります。あらかじめご了承ください
※グッズ販売はコラボメニューをご注文いただいた方に限ります
※お会計後は、不良品以外の返品、交換はお受けすることができません
コラボ展開概要
期間：9月12日～10月19日
□コラボ特設サイト（詳細・コラボ店舗のWEB予約）のページ
※事前予約をおすすめします
※ご来店時、別途席料としておひとり様550円（税込）を頂戴いたします
実施店舗：串かつ居酒屋「串かつ でんがな」神田西口店/名古屋テレビ塔前店/あべのルシアス店/大阪駅前第4ビル2号店
ネオ居酒屋「串かつとお酒 でんがな」池袋東口店
(C)創通・サンライズ