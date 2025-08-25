【「サンライズロボット研究所」×「串かつ でんがな」コラボ】 9月12日～10月19日 開催 場所：東京・大阪・名古屋「串かつ でんがな」全5店舗

フォーシーズは、同社が運営する串かつ居酒屋「串かつ でんがな」とネオ居酒屋「串かつとお酒 でんがな」の5店舗にて、「サンライズロボット研究所」とコラボレーションし「聖戦士ダンバイン」、「戦闘メカ ザブングル」にちなんだコラボメニューを9月12日から提供する。合わせて、数量限定の初出しグッズの販売も行なわれる。

今回「サンライズロボット研究所」では新たなプロジェクトを始動。作品に登場する数々の料理を実際に再現するプロジェクト「ロボット世界の料理を再現してみた」を実験することになった。実際に再現した料理は「串かつでんがな」に設置された研究所5店舗にて提供される。

店舗入り口にはディスプレイタペストリー、店舗内にはポスター掲示も実施され、店内放送も行なわれる。

コラボメニュー

「戦闘メカ ザブングル」、「聖戦士ダンバイン」の作中シーンやキャラクターをモチーフにした食事やドリンクをでんがな風にアレンジしてメニュー化。メニューの詳細は以下のとおり。

食事・デザート

・オーラ＆ギア 交錯のバトル6戦士串セット/価格：1,760円

・「戦闘メカ ザブングル」のキャラクターをイメージしたセット/価格：880円

・「聖戦士ダンバイン」のキャラクターをイメージしたセット/価格：880円

・情報料だ、持っていけ【骨付き肉】/価格：1,100円

・マリアが育てた野菜で作ったポテトサラダ/価格：990円

・エルチの朝食、チャーシューエッグ/価格：1,100円

・ニーも絶賛！バイストン・ウェルの携帯食/価格：1,100円

・バイストン・ウェルでは食べられないショウの故郷の味セット/価格：1,320円

・トッドのつまみ食いおつまみセット/価格：1,100円

・チャムも絶賛！おやつのケーキ【現代アレンジ】/価格：880円

アルコール

・輝くブルーストーン檸檬サワー/価格：990円

・ショウのダンバインカクテル/価格：990円※ノンアル可

・ウォーカーギャリア風カクテル/価格：990円

・オーラの輝き！オーラ杏仁サワー/価格：1,100円※ノンアル可

・ジロンからラグへ、仲直りのドリンク/価格：1,100円

・バイストン・ウェルでは味わえない!?地上のドリンク/価格：990円

・アイアンギアー風カクテル/価格：990円

ノンアルコール

・マーベルの淹れた紅茶で作るゼリードリンク/価格：880円

特典

・来店特典

「オリジナルランチョンマット」2種をランダムで贈られる。1人1回の来店で1枚限りとなる。

・注文特典

全コラボメニュー注文毎に「オリジナルコースター」7種をランダムで贈られる。

オリジナルグッズ販売

「AURA BATTLER DUNBINE SIDE L」、「AURA BATTLER DUNBINE SIDE R」、「BLUE GALE XABUNGLE SIDE L」コラボでの初出し8種のグッズが販売される。なお、グッズ販売はコラボメニューを注文した人に限る。

※なくなり次第、販売終了となります。あらかじめご了承ください

※グッズ販売はコラボメニューをご注文いただいた方に限ります

※お会計後は、不良品以外の返品、交換はお受けすることができません

コラボ展開概要

期間：9月12日～10月19日

□コラボ特設サイト（詳細・コラボ店舗のWEB予約）のページ

※事前予約をおすすめします

※ご来店時、別途席料としておひとり様550円（税込）を頂戴いたします

実施店舗：串かつ居酒屋「串かつ でんがな」神田西口店/名古屋テレビ塔前店/あべのルシアス店/大阪駅前第4ビル2号店

ネオ居酒屋「串かつとお酒 でんがな」池袋東口店

(C)創通・サンライズ