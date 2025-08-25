インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、オリンピア照明（東京都港区）のインテリアオンラインストア「MotoM」と共同で調査した「自宅のインテリアにこだわっていそうな芸能人」の結果をランキングで紹介しています。

調査は、7月28日〜8月4日にかけて全国の男女にインターネットで実施。ランキングは、1000サンプルの有効回答数をもとに作成。

3位はシンガー・ソングライターで俳優のGACKTさんで、101票を獲得。「テレビで見る感じ、身の回りをきちんとしていそう」（10代・男性）、「一流芸能人だから」（20代・女性）、「テレビでたまたま自宅を見たときに豪華でおしゃれな家に住んでいるのを見たことがあるから」（30代・女性）、「なんでも一流で揃えてそうだから」（40代・男性）といった声が寄せられたとのことです。

2位はタレントの所ジョージさんで、119票でした。回答では、「インテリアなどのこだわりがすごいありそうだから」（30代・男性）、「アンティークのインテリアが好きなイメージがある」（40代・男性）、「アメリカンスタイルを極めてそう」（40代・男性）、「ガレージ同様に凝ってそうだと思ったので」（50代・女性）などの感想が見られたということです。

1位はタレントのデヴィ夫人で、122票でした。投票した人からは「超セレブなので、普通の人と違って超豪華なインテリアだと思う」（20代・女性）、「お金もあるし生活全般にこだわりがありそうなので」（30代・男性）、「高級なインテリアでそろえていそうなイメージがある」（30代・男性）、「本格的な輸入雑貨をそろえていそうだから」（40代・男性）などのコメントが集まったということです。

