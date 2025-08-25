企業現場での生成AI活用が着実に定着しています。かつて課題とされた「不正確さ」への不安は薄れつつあり、実際に不適切回答はわずか4％強にとどまりました。精度向上に加え、業務効率化やアイデア創出の効果も浸透し、AIの進化を管理職層が認め始めています。

「不適切な回答だった」は4％強にとどまる

クラウドシステムや生成AIプラットフォーム「GaiXer（ガイザー）」を提供するFIXERは、2025年2月に大企業の管理職らを対象としたアンケート調査を実施した。それによると、「生成AIが生成した結果は適切だった」との回答が6割超に達した。これは前回調査（23年10月）の5割超を上回る結果だった。生成AIを巡っては、AIが事実と異なる回答をする「ハルシネーション（幻覚）」問題がかねて指摘されてきた。しかし、生成AIの能力や回答の精度は加速度的に高まっており、その正確さや有用性を実感するユーザーが増えているとみられる。

調査はFIXERが全国の従業員300人以上の企業などを対象に1月30日〜2月1日に実施し、800件の回答を得た。情報・通信のほか、金融・保険、エネルギー、不動産、流通・小売りなどの企業が対象となった。

アンケートで、生成AIが生成した回答がどの程度適切だったかを聞いたところ、「ほぼすべて適切な回答だった」が12％だった。「おおむね適切な回答だった」は50.5％と合わせて62.5％に達した（図表1）。これは前回調査の57.7％を約5ポイント上回っている。一方で「ほぼすべて不適切な回答だった」は1％、「おおむね不適切な回答だった」は3.6％に過ぎなかった。合計で4.6％となり、これも前回調査の6.9％を2ポイント以上下回った。「適切な時と適切でない時と同程度」は32.8％だった。これらの結果、この1年強で「生成AIの回答の精度は高い」と実感している人がじわりと増えていることがわかる。

【図表1】 ※アンケート結果をもとに筆者作成

生成AIで「業務効率の向上」は8割強…アイデア出しも

「実際に業務の効率は向上したか」との質問に対しては「大幅に効率が向上した」との回答が19.3％だった。「ある程度効率が向上した」との答えも62.5％に達し、合わせると81.8％を占めた。これは前回調査と同程度で、生成AIを使った大半の人が業務効率化を実感していることがわかった。一方で「変わらない」との回答は17.2％、「効率が下がった」との回答は1％にとどまった（図表2）。

【図表2】 ※アンケート結果をもとに筆者作成

「大幅に効率が向上した」「ある程度効率が向上した」と答えた人に対して、具体的な効果の内容を聞いたところ、最も多かったのは「文書や資料の作成、校正にかかる時間短縮」で58％（複数回答）。次に多かったのは「アイデア出しが楽になった」で47.8％だった。生成AIがコスト削減や業務効率化だけでなく、創造的な業務の役割を果たしつつあることが浮き彫りになった。三番目に多かったのは「情報検索、収集の手間が削減、速度が上昇した」で42.7％だった（図表3）。

【図表3】 ※アンケート結果をもとに筆者作成