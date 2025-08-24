ミッドレンジスマホ「motorola edge 40」の日本向けメーカー版にAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
Lenovo傘下のMotorola Mobility（以下、Motorola）の日本法人であるモトローラ・モビリティ・ジャパン（以下、モトローラ）が販売する5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「motorola edge 40（型番：XT2303-3）」に対してより新しいプラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が2025年8月末日より順次提供開始するとお知らせしています。
更新内容はAndroid 15へのOSバージョンアップとなっており、新たに携帯電話回線が利用できない場合でも自動的に衛星に接続してSMSを送信できるようになるなどのさまざまな新機能が追加されているとのことです。なお、Android 15へのOSバージョンアップに関してはMotorolaの公式Webページ『ユーザーガイド(HTML) - motorola razr 40 | Motorola Support JP』における「電話のセットアップ」の「Android 15の新機能」をご確認ください。
motorola edge 40はMotorolaが展開するmotorola edgeファミリーにおいて2023年に発売された「motorola edge 40」シリーズのベースモデルで、チップセット（SoC）に6nmプロセス製造（TSMC N6）のMediaTek製「Dimensity 8020」（オクタコアCPU「2.6GHz Cortex-A78×4＋2.0GHz Cortex-A55×4」、Mali-G77 MC9 GPU）を搭載したミッドハイレンジスマホです。
新たに最大65Wの急速充電「TurboPower」や最大15Wのワイヤレス充電（Qi）、防水・防塵（IP68）に対応するなどしており、画面の周りの縁（ベゼル）が非常に狭く端が湾曲した3Dカーブガラスで覆われて画面占有率は92.7％に達し、背面も端がラウンドしたクアッドカーブスタイルで薄さ7mm台と非常にスリムでスタイリッシュなデザインとなっています。
ディスプレイは上部中央にハンチホールを配置したアスペクト比9：20の縦長な約6.55インチFHD+（1080×2400ドット）pOLED／有機EL（約402ppi）を搭載しパンチホール部分には約3200万画素CMOS（1画素0.7μm、4in1）／広角レンズ（F2.4）のフロントカメラが内蔵されており、顔認証に対応しているほか、生体認証としては画面内指紋認証にも対応しています。
主な仕様は8GB LPDDR4X内蔵メモリー（RAM）および256GB UFS3.1内蔵ストレージ、4400mAhバッテリー、USB Type-C端子（USB 2.0）、IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax／be準拠（2.4GHzおよび5GHz）の無線LAN（Wi-Fi）、Bluetooth 5.2、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSS）、デュアルステレオスピーカー、Dolby Atmosなどで、リアカメラは以下のデュアル構成となっています。
・約5000万画素CMOS（1画素1.0μm、4in1、Omni-directional PDAF）／広角レンズ（F1.4、OIS）
・約1300万画素CMOS（1.12μm）／超広角マクロレンズ（F2.2、画角120°）
本体カラーはイクリプスブラック（SKU：PAY50000JP）およびルナブルー（SKU：PAY50002JP）の2色展開で、サイズはイクリプスブラックが約158.43×71.99×7.58mm（最薄部）、ブナブルーが158.43×71.99×7.49mm（最薄部）、質量はイクリプスブラックが約171g、ルナブルーが約167g。SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMによるデュアルSIMに対応しており、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
5G NR: n1, n3, n28, n41, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時にはAndroid 13がプリインストールされており、その後、Android 14が提供されてきましたが、今回、より新しいAndroid 15（MYUI 6.0）が提供開始されました。更新は「設定」→「システムアップデート」→「アップデートの確認」→「了解」→「今すぐ再起動」から行います。なお、Android 15では接続と共有の改善やアクセシビリティーの向上、セキュリティー機能強化などが行われているということです。
＜Android 15の新機能＞
アップグレード後、Androidオペレーティングシステムおよびその他のアプリに次のような改善が見られます。
接続と共有の改善
⚪︎クイック設定からBluetoothのその他の機能を制御する
これまでは、クイック設定でBluetoothをタップしてONまたはOFFに切り替えることができました。
クイック設定でBluetoothをタップすると、さらに多くの操作を実行できるようになります。
・BluetoothのON／OFF切り替え
・新しいデバイスをペア設定する
・ペア設定されたデバイスを切り替える
・ペア設定されたデバイスのバッテリー残量を確認する
・ペア設定されたデバイスを切断または削除する
・ペア設定されたデバイスの場合、サウンド設定の変更、連絡先と履歴へのアクセス
⚪︎モバイルネットワークが利用できない場合、衛星メッセージの使用
一部の携帯通信会社では、この機能をサポートしていません。
モバイルネットワークが利用できない場合でも、SMSを送信できるようになりました。電話では自動的に衛星に接続し、テキストメッセージを送信できるようになります。
ロック画面とメッセージアプリに、衛星に接続したことを通知するメッセージが表示されます。
⚪︎ワンタップホットスポットを使用して、同じGoogleアカウントを持つデバイスを接続する
電話とホットスポットに接続するデバイスが同じGoogleアカウントを使用している場合は、接続時にパスワードを入力する必要がなくなります。
アクセシビリティの向上
⚪︎クイック設定から補聴器を制御する
クイック設定に、補聴器を制御するタイルを追加できるようになりました。タイルをタップすると、補聴器のバッテリー残量を確認したり、デバイスの設定を変更したり、[自動字幕起こし]などのその他のオーディオ機能をONまたはOFFにしたりできます。
リスニング環境に基づいて補聴器を自動的に調整するプリセットサウンドプロファイルを切り替えることもできます。次のプリセットを入手してください：
・レストラン
・仕事用
・TV
・屋外
・オールラウンド（ニュートラル、バランス）
⚪︎ビジョンサポートの強化
・テキストが大きくなりすぎないようにするフォントスケーリングを使用して、読みやすくなりました。
・Braille Display HIDのサポートにより、最新の更新可能な点字表示をUSBまたはBluetooth経由で電話のスクリーンリーダーに接続できるようになりました。
セキュリティ機能強化
⚪︎電源がOFFになった電話と接続されたアクセサリを見つける
デバイスを探すは次の場所を見つけるのに役立ちます:
・電話（オフラインでも可）
・ヘッドフォン、トラッカータグ、その他の互換性のあるデバイス（電源がOFFの場合でも可）
⚪︎安全で使いやすい認証の実現
・電話の盗難攻撃を遅らせるために、適応型認証では、認証の試行（PINまたは生体認証）が5回失敗すると画面がロックされるようになりました。
・Android 15向けに設計されたアプリでは、保存したパスワードに顔認識、指紋、または画面ロックを使用してログインできます。パスキーのプロンプトを誤って閉じた場合でも、キーボード候補やドロップダウンメニューなどの自動入力画面にパスキーやその他の候補が表示されるため、簡単にログインできます。
その他の改良点
⚪︎写真ピッカーでより大きなサムネイルを表示する：写真やビデオのサムネイルが見やすくなり、共有用に選択しやすくなりました。
⚪︎新しい絵文字ステッカー：ミラーボールやヘッドフォンなどの新しい絵文字キッチンステッカーが利用可能になりました。ヒップホップ、カントリー、ジャズなど、どんな音楽でも、音楽好きな自分を表現する方法がさらに増えました。
⚪︎生成AI絵文字：生成AIを使用して、幅広い表現、スタイル、テーマでカスタマイズされた絵文字を作成します。お気に入りの絵文字をリメイクして、Gboardからステッカーとして共有します。
