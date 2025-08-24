¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö½õ»º»ÕHISAKO¡×¤Ë¤Æ¡¢12¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡Ö¡ÚÃË½÷»º¤ßÊ¬¤±¡Û Àº»Ò¤ÈÍñ»Ò¤Î¥ß¥¯¥í¤ÎÎ¹ ´ñÀ×¤Î½Ð²ñ¤¤¡Ø¼õÀº¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¡ÖÇ¥¿±¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î´ðÁÃ¤«¤é¡ØÃË½÷»º¤ßÊ¬¤±¡Ù¤ò¸ì¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¡¢ËÜ¥·¥êー¥º¤ÎÂè1²ó¤È¤·¤Æ¡ÈÌ¿¤Î»Ï¤Þ¤ê¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£

HISAKO¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï»×½Õ´ü¤Ë·î·Ð¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¤«¤éÍñ»Ò¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÂÛ»ù´ü¤Ë500Ëü¸Ä¤âºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö½ÐÀ¸»þ¤Ë¤Ï200Ëü¸Ä¡¢»×½Õ´ü¤Ë¤Ï30Ëü¸Ä¤Þ¤Ç¸º¤ë¡×¤ÈÍñ»Ò¤Î¿ô¤ÎÊÑ²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½÷À­¤ÎÍñ»Ò¤Ï¤¤¤Ä¤â¿·Á¯¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÏ·²½¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð35ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤¹¤ì¤Ð¡¢35ºÐ¤ÎÍñ»Ò¤¬¼õÀº¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö½÷À­¤ÎÇ¥¿±¤Ë¤Ï¡È´ü´Ö¸ÂÄê¡É¤È¤¤¤¦Âç¤­¤ÊÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¡£ÃËÀ­¤Ï»×½Õ´ü¤«¤é°ìÀ¸¸½Ìò¤ÇÀº»Ò¤òÀ¸»º¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ë¡¢½÷À­¤Ð¤«¤ê¤¬Â»¤ä¤ï¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤âÅÇÏª¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡ÖÀº»Ò¤Ï¤¿¤Ã¤¿1²ó¤Î¼ÍÀº¤Ç3²¯¤«¤é5²¯¤âÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Íñ»Ò¤Þ¤ÇÅþÃ£¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î200É¤ÄøÅÙ¡×¡Öç´Æâ¤Ï»ÀÀ­¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê´Ä¶­¤À¤±¤É¡¢ÇÓÍñ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥ë¥«¥êÀ­¤Ë·¹¤­Àº»Ò¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¡È¥ß¥¯¥íÀ¤³¦¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÇ®¤¯¾Ò²ð¡£¡Ö½÷À­¤¬´¶¤¸¤ÆÇ¨¤ì¤ë¤Û¤Éç´Æâ¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀ­¤È¤Ê¤ê¡¢Àº»Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥°Ì¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡ØÇ¥³èÃæ¤Ï½÷À­¤â´¶¤¸¤ëÅØÎÏ¤ò¡ª¡Ù¡×¤È¡¢Ç¥¿±Î¨¥¢¥Ã¥×¤ÎÎ¢¥ï¥¶¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£

Æ°²è½ªÈ×¡¢¡ÖÌ¿¤Ã¤Æ¡¢3²¯¤«¤é»Ï¤Þ¤êÃå¾²¤Þ¤ÇÀ¸¤­»Ä¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì¤Ä¡£¡ØÇ¥¿±¤Ï´ñÀ×Ãæ¤Î´ñÀ×Ãæ¤Î´ñÀ×¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö·ëº§¤·¤¿¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¾¡¼ê¤Ë¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÌ¿¤ÎÂº¤µ¤òÇ®ÊÛ¡£Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡Ö¼¡²ó¤Ï´ðÁÃÂÎ²¹¤ä¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤²òË¶À¸Íý³Ø¡¢¤½¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ÊÃË½÷»º¤ßÊ¬¤±¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¿ÀÈë¤ò¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£

