次期「Galaxy S26」シリーズ、全モデルが薄くなる？ グリップ感の向上に期待
サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズは、超薄型モデル「Galaxy S25 Edge」に続いて、全モデルとも少し薄くなると報じられています。
リーカーのkro氏によると、Galaxy S26シリーズはS25と同じく3モデル構成になるとのこと。
これまでの噂では、「S26 Pro」（標準モデルを改名）、「S26 Edge」（従来のPlusモデルと置き換え）および「S26 Ultra」になると見られています。
そして、これらの次期モデルは、S25 Edgeモデルほどではないものの多少薄くなり、これによって「デバイスが握りやすくなる」と同氏は述べています。
薄型化によってグリップ感が増し、普段使いがしやすくなりそうです。
Galaxy S26シリーズ全般が薄くなるとの予想は、これまでにも他の情報源から伝えられてきました。
例えば、信頼性の高いIce Universe氏は、S26 Ultraは7〜8mmとなり、S25 Ultra（約8.1mm）より少し薄くなると指摘しています。
また、Galaxy S26 Edgeは、前モデルより薄くなると同時に、バッテリー容量や充電速度が向上すると言われています。
他のモデルでも、筐体を薄型化しながら性能面で大きな妥協を迫られる可能性は低いかもしれません。
Source: @kro_roe (X)
via: Wccftech
