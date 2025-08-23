全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・谷中ぎんざのワインバー『葡萄酒場ICHIGOYA谷中銀座店』です。

1杯からお得にワインを楽しめる

本店は御茶ノ水にあり、ここ谷中店がオープンしたのは約3年前。老舗も多いこの商店街ではわりと新顔だ。アルコールはワインを中心にハイボールや日本酒なども揃えており、ほとんどが600円。

本日のグラスワイン600円、チーズ4種盛り合わせ1600円

ノーチャージなので1杯から気軽に立ち寄れるのもうれしい。またつまみは自家製のパテやキッシュの他チーズ類などワインに合うものを中心に揃えている。

［店名］『葡萄酒場ICHIGOYA谷中銀座店』

［住所］東京都台東区谷中3-11-12

［電話］03-3293-7515

［営業時間］17時〜22時 ※金：〜22時半、土・日・祝：13時〜21時

［休日］不定休

［交通］日暮里駅西口から徒歩4分

※画像ギャラリーでは、グラス600円で楽しめるワインバーの画像がご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

