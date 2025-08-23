この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「即日入寮チャンネル」で、工場転職のプロ・ケンシロウ氏が『【工場勤務】取るべき資格ってあるの! 給料UP! だけど...』と題した動画を公開した。動画内でケンシロウ氏は、工場勤務を目指す人、もしくは現在働いている人に向けて、「世の中には1200個の国家資格があります」と切りだし、なかでも工場で大きなメリットとなる資格10選を紹介した。



冒頭、資格のコスパや取得の大変さについてのやりとりが展開。「工場勤務って、未経験とか資格なくても働けるじゃないですか」と質問が飛ぶと、「もちろん働けますよ。でも、資格ってあった方がいいやつもあると思うんですよね。しんどいかもしれないけど、持ってるとそりゃめちゃくちゃ有利ですよ」と語り、資格取得の重要性に言及した。



具体的な資格として最初に推されたのが「フォークリフト」。ケンシロウ氏は「フォークリフトってどこの工場にもあるんですよ。こういう資格を取っておくと採用される理由になりますんで、めっちゃおすすめ」と強調。続いて「衛生管理者」については、「これは50人以上工場とか職員がいる所に一人代表しか立てない資格。健康被害の予防を担うポジションでめちゃくちゃ大切」と紹介した。



その他、「電気工事士」「クレーン・玉掛け」「機械保全技能士」「有機溶剤作業主任者」「アーク溶接」「危険物取扱者」「エネルギー管理士」「品質管理検定（QC検定）」を次々と解説。「持っていることで役職や給料がアップする」「現場で頼りにされいい人間関係ができる」「求人の幅が大きく広がる」など、現場の視点からリアルなメリットも余すところなく紹介した。



とくに「電気工事士」については「僕も工場で現場の作業をしていた時に、設備って本当に壊れる。保全さんはみんな電気工事士の免許を持っていました。すごい重宝されますし、給料も高い傾向にあります」と、自身の現場経験とともに語っている。



また、工場によっては就業時間中に資格取得の訓練を受けられる場合があることにもふれ、「まずは今の仕事をしっかりできるようになってから、次のステップとして資格に挑戦してほしい」とアドバイスを送った。



ラストには「国家資格って1,200種類くらいあります。今回紹介した資格も中には知られていないものがあると思いますが、取ることで就職や昇給に直結するものばかり。人生の幅をきっと広げてくれる」とエール。「今日の動画が参考になったら、ぜひチャンネル登録と高評価を」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。