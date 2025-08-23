この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」を運営するりゅう先生が、「たった一言で購買意欲を最大化する“魔法のフレーズ”とは？なぜか売れていない社長は、この言葉を使いなさい。」と題した動画を公開。動画内では、りゅう先生が「超絶反応が取れるラストマーケティング」について熱く語った。



近年、「キャンペーンをやっても反応がイマイチ」「在庫処分で仕掛けても売れない」と悩む相談が多いという。その根本理由について「人が商品を買わない最大の理由は『今じゃない』から」とし、「必要かどうかでさえなく、今すぐ買う動機がない」現代消費者の心理に言及した。



そこで切り札となるのが“最後の言葉”。「このチャンスは今しかないんだよと認識させれば、逆に動く」と語るりゅう先生は、「最後」「ラストチャンス」「さよなら」といった終わりを感じさせるキーワードが持つ圧倒的な訴求力を解説。「ラストという言葉は想像以上に強烈で、人間の脳は失う恐怖に敏感」と心理的根拠も併せて語る。



さらに、「締め切り設定は『販売停止』『特典停止』『価格停止』の3パターンを覚えておくべき」とし、「普通に“最後”と言っても3回は使える。」「最後といって再販しないのが反応最大化のコツ」と販売テクニックも明かした。



話題は拡大し、「さよなら○○」や「お別れのご案内」「永久終了」「二度とやりません」「お葬式」という“強烈フレーズ”の使い方にも触れ、「綺麗な日本語より、思考が止まる言葉の方が伝わる。炎上上等なら“お葬式○○”も劇的に反応が取れる」と独自の見解を展開。実在する「米じい 77歳人生最後の米作り」等のバズ事例も紹介した。



また「終わりを予告する長期キャンペーンは、短期キャンペーンよりも効果的に集客ピークを作れる」とSNS戦略にも言及。「“最後”“終了”は心理学でも損失回避バイアスや希少性の原理による強烈な訴求力がある」と、その根拠も指南。