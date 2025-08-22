「クマに銃を向けた時、『これは手を出してはいけないモノに手を出したかも』と強烈な死の恐怖がよぎりました」──自身の体験についてこう語るのは、都内で飲食店を経営する40代の男性だ。この男性は昨年10月、北海道・平取（びらとり）町へ狩猟に出向き、およそ170センチのヒグマを狩った。彼が眼前にした、野生のヒグマの恐怖とは──。

【衝撃写真】「6発撃っても死なない」ハンターが仕留めた170cmのヒグマ、肉厚な手に生えた凶器のような爪

北海道や東方地方を中心に相次ぐクマによる人的被害。ことし4月から7月末までで、クマが絡むけが人や死亡者は55人にのぼり、年間の被害者数が過去最多の56人となった2023年度を超える勢いだ。

増加するクマ被害と“駆除クレーム”

クマ被害の増加にともなって目立つのが、問題行動が見られた個体を駆除した際に行政に殺到する“クレーム”だ。地元住民はクマによる危険が排除されることを是とする一方で、「クマを殺すべきではない」と考える人も一定数いる。

「7月12日に北海道福島町の男性を死なせたヒグマの駆除に対して、道外を中心に役所へ200件以上のクレームが寄せられた。『クマ殺し』『無能』など心無い言葉を投げかける人や、『かわいそう』などとクマに同情を寄せる人、2時間以上、電話口で苦情を言い続けたケースもあったといいます」（全国紙記者）

羅臼岳で登山中の男性（26）がヒグマに襲われて亡くなり、親子グマ3頭が駆除されたが、管轄の斜里町役場に100件以上の苦情（18日時点）が寄せられているという。

都市部で生活する人にとっては、クマの危険性がなかなか想像できないこともあるだろう。しかし冒頭の男性ハンターは「やつらは想像以上に恐ろしいし、頭もいい」と訴える。

男性が体験したクマの生命力

「昨年10月、現地ガイドに案内をお願いし、猟犬を引き連れて狩りへ向かいました。猟犬がいないと害獣を見つけるのが困難なので、狩りの際は必ず同行させます。普段はシカなどを狩っていますが、このときはたまたまクマを見つけられたんです。

最初に目視したときは、だいたい40〜50メートルくらい距離がありました。実物を見ると、距離はあってもやはり怖かった。でも何より、猟犬がビクビクと震え上がっていた。普段はそんなことないんですよ。クマは独特のケモノ臭がするので、犬はそれを敏感に感じ取っているようでした」

男性は一定の距離を保ちつつ、クマを追跡。担いでいた銃を手に取り、引き金を引いた。

「散弾銃に一発弾（スラッグ弾）を込めて、まずは1発。これは腰のあたりに当たった。急所を外して『まずい』と思った瞬間、ガッとこっちへ向かってくるような様子を見せた。私は『これは手を出してはいけないモノに手を出したかも』と死の恐怖を感じました。しかし、当たりどころがよかったのか、足をやられたようで襲ってこなかったんです」

北海道に生息するヒグマは本州のツキノワグマに比べ、どう猛といわれる。体重300キロを超える個体もおり、そのぶん筋力や生命力も強い。男性がさらに続ける。

「もちろん1発では死にません。40〜50メートルを保って、2発、3発と続けて打ちましたが、なかなか仕留められない。足をやられたクマがどう動くか注視していると、なんと前足だけで木の上に登ったんですよ。とにかくものすごいんです、筋肉が。

しかしダメージもあり、そのあと地面に落ちてきた。それまで頭や腰に6発ほど撃ち込んでいるんですが、なかなか死なない。最終的には頭になんとか弾を入れられて、動かなくなりました。

日が沈みははじめていたので、ガイドと相談して翌日に死亡を確認することにした。夜に『まだ生きていたらどうしよう……』という考えが頭をよぎりましたが、翌朝、あらためて山に行くと死んでいてホッとしました」

男性は昨今のクマ被害についてもこう私見を述べた。

「平取町も羅臼も、どこにいるクマだって危険です。北海道に行ったら、林や山があるところにはどこでもクマが出ると思ったほうがいい。エサやりをしたとかいう報道もみましたが、本当に愚かだと思う。

クマはハンターでもむやみに近づかない生き物です。銃があったってヤバいと思ったくらい。クマよけスプレーやクマ鈴だとか言わず、気配を感じたら迷わずに逃げるべきでしょうね。野生をなめない。これに尽きると思います」