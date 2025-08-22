¥¹¥¤¥«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÌ¾ÇÏ¤¬¥·¥ó¥«¡ª¡©¡¡JRA¡ß¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à¤ÎÆÃÊÌÈÇ¡Ö¥á¥¤¥Ð¥²¡¼¥à¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¿Íµ¤¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤ÈJRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¡£8·î22Æü¤è¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥á¥¤¥Ð¥²¡¼¥à¡×¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡ËÜºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¡Ö¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤ÉÎòÂå¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¹ç·×11Æ¬¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¸«´·¤ì¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢²Ä°¦¤¯¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿Ì¾ÇÏ¤¿¤Á¤¬¡¢¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¥·¥ó¥«¡Ê¿Ê²½¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥àÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥ê¤È¤¹¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥²¡¼¥à³«»Ï»þ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤ÊBGM¤ä±é½Ð¤âÅëºÜ¡£¥¹¥³¥¢¤Ë±þ¤¸¤Æ¾Þ¾õ¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¡Ö¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»Å³Ý¤±¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥á¥¤¥Ð¥²¡¼¥à¡×¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¡£ÇÛ¿®´ü´Ö¤Ï8·î22Æü10»þ¤«¤é11·î21Æü18»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊiOS/Android¡Ë¤Î½Ä»ý¤ÁÀìÍÑ¤Ç¡¢PC¤«¤é¤ÏÍ·¤Ù¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤ÏÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¤âÅÐ¾ì¡£¼ÂºÝ¤ËÂç²èÌÌ¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥«¡×¤Ê¤é¤Ì¡ÖÌ¾ÇÏ¡×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¶¥ÇÏ¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾ÇÏ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹çÂÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¸÷·Ê¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡ÖÌ´¤Î·ìÅýÇÛ¹ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡Ä¡Ä¡£¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¡Ö¤³¤Î2Æ¬¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¥·¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÌÑÁÛ¤·¤Ê¤¬¤éÍ·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
