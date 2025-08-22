工場勤務59歳・Aさん「年金は不安だらけ…昔の支払いがゼロ扱い」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【年金いくら？】おばさんが年金の徴収に来て…工場勤務59歳の年金インタビュー」と題した動画で、工場勤務59歳のAさんが梅子さんのインタビューを受け、年金受給や記録にまつわる実体験を赤裸々に語った。
Aさんは「59歳で、年金は65歳から通常通り受け取ろうと思っている」と話しつつ、「家を42歳で新築したのでローン返済が70歳まで残っている」と、住宅ローンと老後の生活設計の両立の苦労を明かした。自身および姉、姉のお子さんと3人暮らしで、「家はもともと築80年の雨漏りする実家。たらいを廊下に10個置かなきゃいけなかったくらいで、『まるでドリフのコントみたい』な状態から建て替えた」と振り返る。
年金については、「転職した時、厚生年金の記録に間違いがあった。年金定期便を見て気づき、申告したら事実確認がとれた」と発言。さらに、「20歳を過ぎた時、母親が国民年金を現金で支払ってくれていたが、記録・証拠が残っていないため、年金記録が“ゼロ”になっている」と話し、「昔はおばさんが家に来て年金を徴収していた。領収書ももう残っていないし、証拠がなければ認められないとも言われた」と現行制度の課題を鋭く指摘した。「同期や同世代でも結構なトラブルを抱えている人が多い」とも重ねる。
年金へのアドバイスとしてAさんは「年金情報はしっかり確認し、特に転職や結婚・離婚で名前が変わった場合はミスがないか必ずチェックした方がいい」と呼びかけ。「銀行振込や引き落としでない現金手渡し時代の記録は、本当に証明が難しい。納めた記憶があるのに記録が反映されていないのは悔しい。日本年金機構など専門機関に確認を」と世代を超えた警鐘を鳴らした。
また、「老後資金の運用は絶対というものはなく、博打的な側面も。余剰資金でコツコツ蓄えるか、必要最低限のリスク投資を考えてもいい」とも持論を披露した。終盤には、「不平不満を言ってもきりがない。今、健康で五体満足に働けていること自体が幸せ」と力強い前向きな一言でインタビューを締めくくった。
最後に梅子さんは「60代～70代では年金ミスや漏れが多いのが現実」とまとめ、動画視聴者にも「年金定期便が届いた際は必ず中身を確認し、疑問があればすぐに日本年金機構に相談を」と呼びかけている。
