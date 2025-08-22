遠野なぎこ、竹内結子、堀北真希、のん、シャーロット・ケイト・フォックス…異色だった「朝ドラ女優」の運命を振り返る

遠野なぎこが「絶縁した母」に求め続けた愛

今年の7月、遠野なぎこさん（以下、敬称略）が亡くなった。

ここ10年ほどはバラエティー番組での活躍が目立っていたが、女優としての代表作にNHKの連続テレビ小説『すずらん』（1999年度前期）がある。19歳でいわゆる「朝ドラ女優」となった彼女は、駅に捨てられて駅長に育てられ、見知らぬ母親を探し求めて葛藤するヒロインを演じた。

一方、実人生でも、母親との関係は劇的だった。2014年に出版された著書『摂食障害。食べて、吐いて、死にたくて。』には、幼少期に母親から虐待されたことや、十代なかばのころに吐いて痩せることを教えられたこと、自殺未遂をしたこと、実家を出て母親と距離を置いてから症状がやや落ち着いたことなどが書かれ、朝ドラをめぐるこんなエピソードも綴られている。

「誰よりも喜んでほしかった母には、ヒロインが決定するやいなや、急いで公衆電話から電話をかけたけれど『あらそう。よかったわね』とこれもまた、驚くほど素っ気なく言われ、電話は切れた」

その後も母親との関係が改善することはなく、やがて絶縁。摂食障害などの症状も悪化して、45年の人生の三分の二は病魔との闘いでもあった。

それでも、母親の愛を欲する気持ちには『すずらん』のヒロインと通じるところもあったのだろう。彼女の迫真の演技は、多くの視聴者の胸をうった。

複雑な家庭環境だった竹内結子「弱い心を見せるのが怖い」

そんな『すずらん』の次の朝ドラが『あすか』（99年後期）。演じたのは、19歳の竹内結子さん（以下、敬称略）だった。

それまでに『やんちゃくれ』（98年後期）『すずらん』のオーディションも受けたが、一次選考で落ち、三度目の正直で射止めたヒロイン役だ。役柄は和菓子職人で、物語の前半では彼女の爽やかな魅力が存分に活かされていた。

ただ、バブル崩壊で店がつぶれるあたりから、ちょっと暗転。最後は再興を果たすものの、ネットにはこんな感想も残されている。

「ヒロインは菓子職人として認められますが旦那の仕事優先で家族と旅立ちました。終わる間際がすったもんだして楽しくないドラマでした」（Yahoo!知恵袋）

そこから20年半が過ぎた2020年9月、竹内は40歳で世を去ることになる。『あすか』のストーリー展開にも、そんな彼女の秘められていた儚さがどこか影響した気もしなくもない。彼女も家庭環境が複雑で、18歳のときには縁のある作家の小説に寄せた解説文でこんな告白をしていた。

「私は父に人生を好きに生きてくれたらいいと思っていた。連れ子という荷物がいることを面倒に感じられたくなかったのだ。その思いが自分の心に無理を課していたとは気付かなかった」（桜井亜美『サーフ・スプラッシュ』）

そこには「見せまいとしてきた弱い心」を「さらけ出す」のが「怖い」ともある。その後の女優としての大成には、こうした屈折がある意味プラスに働いていたのではないか。

なお、彼女自身の運命が暗転したのは、08年に中村獅童と離婚したときだろう。その二年前、中村は別の女性とドライブ中に酒気帯びと信号無視で検挙された。

一体なぜ？『オードリー』ヒロインは引退状態

別の女性とは、岡本綾。2000年後期の朝ドラ『オードリー』のヒロイン女優である。大石静が脚本を手がけたクセの強い作品で、舞台は京都の時代劇撮影所界隈。

岡本は女優を目指しながらも挫折し、女将業を経て、映画監督となる役だった。物語自体が「女優論」のようなところもあり、これを17歳から18歳という若さでこなした実力には恐れ入るしかない。

ただ、彼女は07年に芸能活動を無期限で休止。

「女優として内から引き出すものがなくなり、表現者としての限界を感じています。一度、自分自身を見つめ直す時間がほしい」

という理由だったが、そのまま事実上の引退状態だ。中村との件もさることながら、この朝ドラで「女優とは何か」的なテーマを突き詰めすぎたことも関係しているのかもしれない。

ちなみに、岡本は児童劇団出身。『3年B組金八先生』（TBS系）で演じた白血病の少女の役など『オードリー』の前から光るものを見せていた。また、遠野も児童劇団出身で、本名の青木秋美で活動していた時代から注目されていた。

竹内のデビューは十代なかばだが、すぐにドラマ、映画、CMに出るようになり、筆者は『あすか』の前からファンだった。

そんな三人が同じ時期に朝ドラ女優となったあと、意外なかたちで去っていったことに複雑な思いを禁じ得ない。というのも、ほとんどの朝ドラ女優は消えることなく、今も活動を続けているからだ。

逆境を乗り越えた３人の朝ドラ女優

特に『純情きらり』（2006年前期）で宮粼あおいがオーディションなしでヒロインに起用され、成功して以来、すでに実績のある人が局からのオファーによって選ばれるパターンが増加。『天花』（04年前期）の藤澤恵麻みたいに演技未経験の新人がオーディションでいきなり大役を射止めるようなケースはなくなった。

朝ドラの歴史においても、これは珍しいケースだったが、彼女の演技は評価されず、作品もヒットしたとはいえない。ただ、彼女はその後、実力不足を自覚して、米国に留学するなどしながら自分を磨き、女優業を地道に頑張っている。

うまくいかなかった朝ドラで損をしたといえば『純と愛』（12年後期）の夏菜もそうだ。

脚本家・遊川和彦による厳しい演技指導や視聴者からの芳しくない評判に悩み、撮影中は酒浸りだったことをのちに告白。一時はバラエティー番組での活動が目立ったが、それでも女優をやめることはなかった。『純と愛』のあとも、かなりの数のドラマや映画に出演している。

また、のん（元・能年玲奈）のようにヒロインを務めた作品自体はヒットしたのに、その後、地上波のドラマから長年消えていた人もいる。『あまちゃん』（13年前期）のあと、当時の所属事務所からの独立をめぐってトラブルになり、独立はしたものの、芸名の変更や活動の縮小を余儀なくされた。

しかし、映画や舞台、ナレーション、さらには音楽やアートなどマルチに活動して、生き残ることに成功。今年、日曜劇場『キャスター』（TBS系）第3話のゲストヒロインとして、11年ぶりに地上波ドラマに返り咲き、話題になった。

初の外国人ヒロイン『マッサン』女優の「その後」

そんななか、ここ数年見かけなくなったのが、シャーロット・ケイト・フォックスだ。『マッサン』（14年後期）で玉山鉄二とともにダブル主演。朝ドラ初の外国人ヒロインということで、オーディションでは「欧米文化で育った人」などの条件がつけられ、米国人女優の彼女が選ばれた。

そういう意味で、かなり冒険的な朝ドラだったが、彼女はしっかりとこなして、劇中歌で歌手デビューもした。

さらに、民放で探偵ドラマに主演したり、ホームドラマで芦田愛菜とダブル主演するなど活躍。19年にはNHK大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』にも登場したが、20年以降は活動が途絶えている。

じつは彼女、朝ドラで日本に滞在中、本国にいる米国人夫との関係にヒビが入り、16年に離婚。ただ、18年に日本在住のカナダ人と再婚して、翌年、第一子を出産した。その後も二年おきに出産していることから、家庭優先の生活をしているのだろう。

と思いきや、次の朝ドラ『ばけばけ』に、ヒロインの夫の米国での同僚役で登場することが発表された。国民的に認知度を高めた外国人女優というのは、やはり貴重な存在なのだ。

『梅ちゃん先生』堀北真希は「立つ鳥跡を濁さず」

一方、結婚を機に引退してしまったのが、堀北真希だ。

『梅ちゃん先生』（12年前期）でヒロインを演じ、3年後に山本耕史と結婚。翌年には、母親にもなった。所属事務所との契約終了は17年だが、結婚のタイミングでファンクラブが閉鎖されていて、その時期には引退の意志を固めていたと思われる。

ちなみに、彼女がいた事務所は当時かなり勢いがあったが、近年はタレントの独立が相次ぎ、失速気味だ。21年には水上恒司（元・岡田健史）の独立をめぐって、裁判にもなった。

堀北の引退に、事務所のこうした変化が関係していたかどうかはわからないものの、彼女はもともと、マイペースで意志の強いタイプだ。『梅ちゃん先生』の放送中にも、それをうかがわせるエピソードが明かされた。

『あさイチ』（NHK総合）に出演した際、NHKの食堂で見かけたことがないという証言がされ、彼女は申し訳なさそうに「行ったことがない」と告白。休日に作り置きした煮込み料理などを入れた弁当を持参しているとのことだった。この朝ドラは食事の場面も多かったから、体型や体調の管理のためにも、そうやってバランスをとっていたのだろう。

一事が万事で、自分の人生を自身でプロデュースできる芸能人だったのではないか。『梅ちゃん先生』で共演したなかには、成宮寛貴や小出恵介のように、不祥事で数年間の活動休止を強いられた人もいる。それだけに、かつての山口百恵のようなこの去り方は清々しい印象だ。

話を冒頭の遠野に戻すと、彼女は『すずらん』で父親役だった橋爪功に「あなたは今、何もわかってないけど、10年、20年先に朝ドラヒロインを務めたすごさがわかるよ」と言われたという。実際、十数年後にこんな心境を明かしている。

「そのときはただただ苦しいと思っていたんですけど、今はヒロインの肩書があるからお芝居やバラエティのお仕事があると思っています。来月に久しぶりの舞台があり、感謝と涙が出るくらい嬉しかったです」（FLASH）

主演すれば自動的に「国民的ヒロイン」などと呼ばれることになる朝ドラ女優。誰にとっても、そこで得たものは人生の糧であり、宝物なのだろう。

