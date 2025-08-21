全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・渋谷のレコード酒場『Bar Blen blen blen』です。

レコード酒場の初めの一歩はココ！本場の酒とご飯を、ブラジル音楽聴きながら

そりゃ初来店はちょい緊張しますとも。雑居ビルの2階、音楽の振動が伝わってくる未知のドア。でも、えいやっと開けてよかった。

ぎゅっと凝縮した小体な店内には、クリアでやわらかいサウンドが満ちていた。強めのサウンドの中で楽しく交わされる会話には、日本語とポルトガル語が入り混じっている。隠れ家感のある居心地のいい空間だ。

店主の宿口豪さんは生粋の日本人。学生時代にブラジルのドラムンベースに傾倒し、いつしかブラジル音楽全般、ひいてはブラジル文化にハマったとか。

ブラジルの名物カクテル「カイピリーニャ」を飲み終える頃にはそんな会話もさらりとでき、見知らぬバーに入った時特有のドキドキは、もっと楽しみたいというワクワクに変わっていた。

お手製は珍しいという「コシーニャ」をハフハフと頬張り、よく冷えた「バヂーダ・ヂ・ココ」をゴクリ。ブラジリアンポップスの大御所、イヴァン・リンスの伸びやかな声が響いた頃には、「マスターのご飯、食べていこっかな」てな具合に、すっかり常連のような気分に。

ブラジル風チキンストロガノフ1400円、バヂーダ・ヂ・ココ900円

『Bar Blen blen blen』（手前）ブラジル風チキンストロガノフ 1400円 （奥）バヂーダ・ヂ・ココ 900円 ビーフストロガノフ同様に現地で親しまれる庶民の味。ココナッツ系カクテルのミルク感とよく合う

「チキンストロガノフ」もしみじみ旨い。実際、食事が目当ての客も多いとか。ひとりメシにも最高だよ、音楽もいいんだもん。

「選曲は内輪ウケにならないように。絶えず一見さんの来る新陳代謝があるのがいい音楽バーかなと」（宿口豪さん）

［店名］『Bar Blen blen blen』

［住所］東京都渋谷区道玄坂1-17-12野々ビル2階

［電話］03-3461-6533

［営業時間］17時半〜24時

［休日］日・月

［交通］京王井の頭線渋谷駅アベニュー口から徒歩3分

※消費税込みチャージ500円

『おとなの週末』2025年6月号

撮影／赤澤昴宥、取材／渡辺高

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

