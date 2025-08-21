Photo: 小野寺しんいち

AIスマホ。その代表格の座に、Pixelガチで駆け上がり中。

Geminiや「かこって検索」、「ベストテイク」など、すでに生活に欠かせない便利AI機能が備わっているPixelですが、新しく発表された10シリーズではさらにバージョンアップ。

ここでは、特に注目すべき機能を紹介します。

リアルタイムで、電話を通訳してくれる

いよいよ本格的に言語の壁をぶち壊しにきた。

Photo: 小野寺しんいち

今回一番驚いたAI機能が「マイボイス通訳」。ざっくり言うと、電話越しにしゃべった言葉が別の言語に変換されて、相手に届いちゃう機能です。なんて未来！

「日本語で電話したら、相手には英語で聞こえる機能」がついてて、震えました。海外の人と電話する際に強すぎる。



- 日本語でしゃべると即翻訳。英語版音声をAIが生成され、相手には英語で聞こえます

- 相手の発言は日本語で聞こえる

- 相手に聞こえる英語音声は「自分の声」… pic.twitter.com/9ZLmgJrbHP - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) August 20, 2025

電話先の相手が英語話者だとします。伝えたいことがあるけど英語が喋れないなら、この機能をオン。話者が喋った日本語が、電話越しにリアルタイムで通訳され、相手には英語で聞こえちゃいます。

もちろん、逆も然り。相手が喋った英語は、日本語に変換されて届きます。すごいのが、変換された声も話者の声色になっていること。

もうこれで、海外のレストランの予約も、外国人のビジネスパートナーとの会話も怖くない!?

Photo: 小野寺しんいち

これ、Pixel 10同士でなくても使えるそう。iPhoneなどの他のスマートフォン、さらには固定電話にかける際にも通訳してくれます。ローンチ時に日本語から変換できる言語は英語だけですが、これから拡大していくそうです。

今年のGoogle I/Oでも、Google Meetに同時通訳機能が入ること、さらには、メガネ型端末で言語の異なる相手と会話できちゃう事例も紹介されました。Googleプラットフォームのあらゆる場所で、言語障壁が取り払われていく未来がすぐそこまで来ています。

先回りしてありとあらゆる支援をしてくれる

必要な時、さっと手を差し伸べてくれるPixel先生。

Photo: 小野寺しんいち

「マジックサジェスト」機能は、Googleのサービスと連携し、リアルタイムにあなたの一挙手一投足を支えます。

たとえば友達が、原宿で次の日曜日に会う予定についてメッセージしてきたとします。すると、テキスト入力バーの上に、カレンダーを確認するボタン、原宿までのGoogleマップを使った経路、さらには返信メッセージまで用意してくれます。

それだけではありません。友人がランチの予約について質問してきたら、Gmailを参照して予約の詳細情報をもとに返信文を作ってくれます。

もし友人が、予約を変更したいと言ってきたら、マジックサジェスト機能はユーザーがお店に電話をかけようとしていることを推測します。そして実際に電話をかけると、予約の詳細を画面上に表示してくれます。

GmailやGoogleマップなど、社会インフラ化した独自サービスをたくさん抱えているGoogleはやっぱり強い。これらサービス上にある情報を横断的に参照し、つなぎ合わせ、最適解を次から次へ提案してくれる。理想のAIへ一歩近づきつつあります。

ベストな一枚を撮るアドバイスをしてくれる

これからは、Pixelがカメラの師匠になってくれます。

「カメラコーチ」機能を使えば、被写体をどのように撮ればいい写真になるか教えてもらえます。

Photo: 小野寺しんいち

カメラを立ち上げて被写体を画面に入れたら、機能をオン。何を写真に含めるか聞いてくるので、イメージに近いものを選択します。

Photo: 小野寺しんいち

すると、複数のステップに分けて、アドバイスをくれるんです。たとえば、「低いアングルから撮影して奥行きを生むといい」とか、「被写体を中央に配置して構図のバランスを取るといい」とか。

写真始めたて、の人にはめっちゃ助かる機能では？

自分でも気づかなかったようなアングルに出会うこともできるので、試してみたらカメラ体験変わりそう。

Gemini Liveがさらに強化

今何について話しているか、一目でわかる。

Geminiに景色を共有し、目の前のものについて尋ねられる「Gemini Live」も進化します。

Photo: 小野寺しんいち

これまでは、カメラに映り込んだ全景の内、何について話しているのか、聞きたいのか、画面上では確認できませんでした。これからは画面上で、直接ハイライトされるようになります。

たとえば、観光地にある彫像についてたずねたいとします。Gemini Liveでカメラを向けると、対象がハイライトされて、彫像について話していることがわかります。

Gemini Liveの取り扱いが、もっとしやすくなりそうです。

最新チップ「Google Tensor G5」が、新しいAI機能を実現

ここで紹介したのは一部です。これ以外にも、新しいAI機能は盛りだくさん。

Photo: 小野寺しんいち

これらのAI機能を実現しているのが、最新のプロセッサ、Google Tensor G5。Pixel 10 / Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL / Pixel 10 Fold すべてに搭載され、新たなAI性能を最大限に引き出します。

AI機能がみるみる充実していく、Pixelシリーズ

Photo: 小野寺しんいち

今回の発表に先立ち、Googleから招待を受け、メディア向けの説明会に参加してきました。そこで特に印象的だったのが、AI機能への力の入れよう。AIの話から始まりましたし、多くの時間がAIの機能説明に割かれていました。

スマートフォンは数多あれど、PixelスマホはAI機能が、抜きん出て充実してきているように感じます。

さらに、今回新たに登場するPixel Watch 4や、Google Pixel Buds Pro 2のソフトウェアアップデートでも、もっとGeminiが使いやすくなることも発表されていました。Pixelシリーズは、AI街道まっしぐら。

実際に使って、本当に役立つか、この身で体験するのが楽しみです。

Pixel 10シリーズまとめ：ちがいはカメラに。Proは100倍望遠も行けちゃいます