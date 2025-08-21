サッカー日本代表ＭＦ久保建英（２４）の弟・瑛史（えいじ、１７）が、Ｊ１のＣ大阪に電撃加入することが２０日、分かった。欧州関係者によると、近日中にも正式発表される見込み。瑛史は中盤で攻守の中心となるボランチの位置で、スペイン１部のＲソシエダードの下部組織に所属するなど、国内外で研さんを積んできたホープ。兄が歩んだ道のりと同じくＪリーグからスターダムを駆け上がる。

今夏スペインの高校を卒業した瑛史は、すでにＣ大阪のトップチームでの練習に参加。バルセロナの下部組織を経て、ＦＣ東京でキャリアをスタートさせた兄・建英と同じように、Ｊリーグからプロ選手として歩み始める。

Ｕ―１５まで横浜Ｍの下部組織で過ごし、兄がＲソシエダードへ移籍した同年、同クラブの下部組織へ入団。広い視野に加えてボールタッチやゲームコントロールにも優れており、ボランチを主戦場とする。左を利き足にドリブル突破や推進力に定評があるアタッカータイプの建英とは違い、利き足は右で万能型のＭＦ。スペイン国内メディアの評価も「洗練されたテクニックとゲームを読む力が際立っている」「（イングランド１部アーセナルＭＦの）マルティン・スビメンディのスタイル。彼のプレーは技術的にも十分すぎる」などと高い。

歩む道ははっきりしている。元日本代表ＭＦ香川真司（３６）＝Ｃ大阪＝、同ＭＦ乾貴士（３７）＝清水＝、フランス１部モナコでプレーする現代表ＭＦ南野拓実（３０）、６月にオーストリア１部ザルツブルクへ移籍したＭＦ北野颯太（２１）ら、Ｃ大阪から海外へ挑戦した選手は多数。先輩たちのように、土台づくりから、日本を代表する選手へと育っていく。

Ｃ大阪の現在のボランチには田中駿汰（２８）、喜田陽（２５）ら選手層も厚く成長への刺激にもなる。瑛史は早ければ、２３日の神戸戦（ヨドコウ）には出場登録も完了する見込み。ＦＣ東京Ｕ―２３で１５歳５か月１日の最年少Ｊリーグデビューを果たした建英のように、９月２日で１８歳を迎える瑛史もまた、一日も早い公式戦デビューが期待される。

まだまだ伸び盛りな１７歳。Ｃ大阪の“桜の戦士”として経験を積み、世界で戦う兄の背中に近づいていく。

◇久保瑛史アラカルト

▽名前 久保瑛史（くぼ・えいじ）

▽生まれ ２００７年９月７日、神奈川・川崎市。１７歳。

▽サイズ 身長１７０センチ

▽サッカー歴 横浜Ｍの下部組織でプレー。１９年にはＵ―１２ジュニアサッカーワールドチャレンジにも出場した。横浜ＭのＵ―１５でもプレーした後、建英と同じく２２年にＲソシエダードの下部組織に加入。昇格を果たし、Ｕ―１９でプレーしていた。

▽利き足 右

▽家族 父母と兄

▽いとこ 陸上女子８００メートル日本記録保持者の凛（１７）＝東大阪大敬愛高＝。凛の父が久保兄弟の弟にあたる

◆兄・建英は１０歳でバルサ下部「日本のメッシ」

兄の建英は１０歳だった２０１１年９月に川崎の下部組織から日本人初となるバルセロナのカンテラ（下部組織）に入団。当時のバルサ関係者が「１０歳にして彼はフットボーラーだ」と絶賛し「日本のメッシ」とも呼ばれた。

１５年にバルセロナに国際登録の違反があって退団すると、同５月にＦＣ東京の下部組織に入団。１７年１１月にトップチームに昇格し、１８年８月から期限付きで横浜Ｍに加入。１９年１月にＦＣ東京に復帰すると、同７月にスペイン１部Ｒマドリードに移籍を果たした。

同８月にマジョルカに期限付き移籍すると、その後はヘタフェなどを経て２２年に現在も所属するＲソシエダードに加入。世代別代表にも常に飛び級で選出されており、東京五輪も経験。Ａ代表には１９年６月のエルサルバドル戦で初出場を果たしてから定着し、通算４４試合で７得点。６月の２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選で初めて背番号「１０」を背負い、日本の８大会連続Ｗ杯出場に貢献した。