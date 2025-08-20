ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（名古屋市）が、「じっくりコトコトこんがりパン 超盛」シリーズの新フレーバー「じっくりコトコトこんがりパン 超盛 燻製香じゃがいもポタージュ」を8月25日に、新発売します。

同シリーズは、2024年8月に登場。従来の「じっくりコトコトこんがりパン」の2倍の量のパンが入っていて、「食事としての食べごたえ」「満足感」が得られる商品になっています。

新フレーバーは、さくらチップを加熱した燻製の香りと熱のかかりにくいタイミングで後入れしている黒コショウの香りでじゃがいものおいしさを引き立たせていて、より食欲をかき立てられる味わいに仕上がっています。お湯を注ぐ前に、パンの半分程度を取り出し、残していた濃厚スープが染み込んだパンの食感と、後から追加した「あとパン」のサクサク食感の両方が楽しめるよう工夫もされています。

同日、「じっくりコトコト BISTRO仕立て デミグラススープ」も新登場。デミグラススープは、牛肉エキス、野菜ブイヨンを使用し、ビストロで長時間煮込んだかのようなトマトのうまみが溶け込んだ濃厚な味が楽しめます。スープとの相性を考え抜いた、オリジナル具材のパイを採用。バター香料を使ったパイで、しっかり寝かせた生地を何層にも折り重ね、こんがりときつね色になるまで焼き上げています。「パイとスープが一体になったおいしさ」や 「スープに入れた時の適度な食感」にこだわった、ぜいたくな味わいになっています。

希望小売価格はともに253円（税込み）です。