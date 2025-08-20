&TEAM（エンティーム）の公式SNSにK（ケイ）のダンス動画が公開。キレキレのダンスに注目が集まっている。

【動画】目が離せない！＆TEAM・Kの華麗なステップ／圧巻のソロダンスを披露するK（2本）

■Kがテレビで見せる笑顔とのギャップに沼ると話題のキレキレダンス

Kが踊るのは、ラッパー・Mann（マン）が50 Cent（フィフティー・セント）をフィーチャリングに迎えて2010年にリリースした「Buzzin」。TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー） やTWS（トゥアス）、ENHYPEN（エンハイプン）など様々なアーティストがダンスを披露している、TikTokで流行中の楽曲だ。

Kはキャップを被り、濃いグレーのTシャツに、ゆとりのあるグレーのパンツ、赤のラインの入ったスニーカーを合わせたスタイルで登場。重力を感じさせない力強さと軽やかさを備えた足のステップを披露する。ブレない上半身と複雑な足の動きの対比が印象的だ。歌詞を口ずさみ、カメラを見つめながら長い手足で緩急をつけながらダイナミックに踊った。

SNSでは「最高にかっこいい」「ステップえぐい」「きれいなラインを生かしたダンスで見てて気持ちいい」「ラヴィット！でのニコニコKくんとのギャップに沼る」「足首と膝の動きやばい」「Kくんの軽く踊る感じめっちゃすき」など、絶賛のコメントが寄せられている。

■動画：&TEAM・K、ダンサーとしての魅力放つソロダンス