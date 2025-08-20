この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

弱い者いじめ、洗脳、嘘で中小企業が追い込まれる。消費税が与える壮絶な影響を語ってます

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『弱い者いじめ、洗脳、嘘で中小企業が追い込まれる。消費税が与える壮絶な影響を語ってます』で、倒産させないプロ・市ノ澤翔氏が、元衆議院議員で税理士の安藤裕氏をゲストに迎え、消費税の知られざる本質と中小企業に対する破壊的な影響を熱弁した。



動画冒頭、市ノ澤氏は「政府の赤字はみんなの黒字。意味が分からないと思いますけど、じっくり聞かせていただきたい」と語り、消費税やインボイス制度にまつわる“政府発の洗脳”が中小企業を苦しめている実態の解説を予告。安藤氏は「消費税、これがね、最初から嘘でまみれてる税金なんですよ」「大抵の人がファンタジーを信じ込まされている」と、鋭く指摘した。



消費税は消費者が負担する“間接税”という常識を覆し、実は「事業者が負担する“第二法人税”」だと安藤氏は断言。その根拠として「消費税法の条文の中に“消費者”という言葉は一回も出てこない。納税義務は事業者。消費税の納税に消費者って無関係なんですよ」と強調した。



さらに、会計的な誤解や税抜き経理方式、レシート表記など、消費者だけでなく会計の専門家までミスリードしている“洗脳の仕掛け”を解説。「税抜き処理を導入したことで経営者すら消費税を“預かり金”と思い込まされている」「預かってもいないはずの消費税で『なぜ払えない？』と赤字の会社を追い込んでいるのは間違い」と実情を語った。



また、インボイス制度導入が「課税事業者へのステルス増税」であること、電力会社など“強者”だけが値上げで消費税増税分を転嫁でき“弱者”である中小企業や消費者がさらなる負担を強いられる構造も明かされた。「強いものはより強く、弱いものはどんどん潰されていくのが消費税の本質」と安藤氏は厳しく糾弾。「税金の基本『強いものから取り、弱いものに配る』の真逆です」と語気を強めた。



さらに、社会保険料や消費税の値上げが「不可避」とされているのも「全部嘘」とバッサリ。一ノ澤氏は「消費税も廃止できるんですよ。本当にみんな騙されてる」と発言。安藤氏は「国が本気で取り組めば社会保険料も消費税も下げられる。経営者も国民も諦めずに声を上げてほしい」と呼びかけた。



動画の最後では、「インボイス廃止へ向けてオンライン署名を広げよう」と具体的なアクションを視聴者に提案。「正しい知識を広め、現場から変えていくことが大事」と訴えた。次回は“社会保険料”の闇も引き続き深掘りしていくとして、議論はさらなる展開を予告し締めくくった。