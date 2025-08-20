日本を「グレイトアゲイン」できないヤバすぎる事情…！日本人が忘れている「日本・空洞化」の悲しき現実

「日本の製造業」のほうが深刻だ

米トランプ大統領が「アメリカを再び偉大に」「アメリカの製造業を取り戻す」と叫び、そのためにはWTO（世界貿易機関）違反の高関税を世界中に課しまくっている。

トランプの怒りの言動をテレビで見てしまうと、どうにも錯覚してしまう。アメリカの製造業は空洞化しているのだと。

しかし、現実はアメリカの製造業は“グレイト”な発展を続けている。むしろ、衰退を続けているのは日本の製造業なのだ。

図解しながら、詳細に解説していこう。

日本の製造業は「衰退」

図1は日本の製造業の業種ごとの実質付加価値額を1997年を100として示したものである（後に紹介するアメリカとの比較がしやすいように縦軸をアメリカと同じにしている）。

1997−2023年でもっとも伸びている電子部品・デバイスで700、次が情報・通信機器で150だが、2010年には300まで伸びたのにその後は凋落している。

製造業全体では129である。

では、アメリカはどうか。

図2をご覧いただきたい。

もっとも伸びたのはコンピュータ電子製品で、2023年で1360となっている。製造業全体でも168である。図1で示したように日本は129しかないのだから、アメリカの製造業こそが発展しており、日本の製造業はアメリカに比べて衰退しているのは明白である。

そうなった主要な原因は、そもそも日本の実質GDPが増加していないからだ。

97年から今日までアメリカの実質GDPが183に伸びているのに対し、日本はたったの117にしかなっていない（日米の実質GDPは図3と図4に示している）。

トランプは、アメリカのGDPが183となっているのに、製造業は168にしか伸びていないと怒っているに等しい。これをもって「空洞化」と言っているわけだ。

一方、日本の製造業はGDPが117程度しか伸びていないなかで、129になっているから発展している、だからこそ「高関税を課す」と言いたいのだとしたら、ナンセンスである。

製造業の発展はGDP全体との比較ではなくて、日米の絶対水準で比較すべきだからだ。

製造業から見えてくる日本の凋落

アメリカのコンピュータ電子製品が13.6倍にもなっているので、図２ではそれ以外の業種の動きが不鮮明になってしまう。そこで、縦軸を250に限って日本の動向を見たのが図３である。なお、この図では電子部品・デバイスを省略している。

この図でも情報・通信機器の発展と凋落が明らかである。他に相対的に高い伸びを示したものを見ると、化学184、電気機械165、輸送用機械159、汎用・生産用・業務用機械133がある。

アメリカについても同様に縦軸を250にしたのが図４である。この図ではコンピュータ電子製品を省略している。

相対的に高い伸びを示したものを見ると、一次金属229、自動車・車体・部品225、その他の輸送機器171、化学製品149がある。

ここで驚くのは、一次金属や自動車・車体・部品が高い伸びを示していることである。一次金属と言えば、銑鉄、鋼材、アルミニウム、銅などである。トランプ氏が鉄とアルミに50％の高関税をかけたので衰退しているのかと思ったら、しっかりと成長していたのである。自動車はそれに次ぐ成長をしている。

日本、韓国、ヨーロッパの自動車会社がアメリカに投資しているおかげだろう。

空洞化し続ける日本

こうした状態から見えてくるのは、「アメリカ・ファースト」の掛け声で日本がトランプ大統領の勢いに負けて、搾取されている構図である。日本ももっと自国の製造業の空洞化について考えなければならないだろう。

では、どうしたら良いのか。

まず、日本の製造業がアメリカと比べて空洞化しているという自覚を持つことだ。日本のGDPがわずかしか増えていないのだから、その一部である製造業が伸びないのは当然だ。全体が伸びていない中で、製造業が平均より上回って伸びているからと言って喜んでよい話ではない。

経済を伸ばすというと、ゾンビ企業を潰せとか成長戦略が必要だという話になるのだが、ゾンビ企業が潰れても経済全体の生産性は高まらない。なぜなら、ゾンビ企業が潰れてそこで働いている人が失業すれば、日本全体の生産物は減少し、人口当たりの生産物はむしろ低下してしまうからだ。

必要なのは、ゾンビ企業で働いている人が、より高い給料を払ってくれる企業に移ることだ。

そのためには、景気を過熱気味にして、常に人手不足の状況を作っておくことが必要だ。そうでなければ、人が移動しなくなり、効率の高い仕事に就くことで生じる生産性の上昇が起きないからだ。

そして、いま日本の経済に圧倒的に足りないのが、対内投資である。

国外に投資が流出

OECDの統計（OECD Stat Database, Annual GDP and components）によれば、1997年から現在までで投資（固定資本形成）は、カナダ1.9倍、フランス1.8倍、ドイツ1.3倍、イタリア1.3倍、イギリス1.7倍、そしてアメリカ2.0倍となっている。これに対して、日本はなんと0.9倍と減少している。

これではGDPが伸びるはずがない。

ただし、日本企業がなにもやってこなかったわけではない。日本ではなく海外に投資をしてきたのだ。

経団連経済政策本部の鈴木章弘氏によれば、2000年から2021年に日本の対外直接投資残高は7.1倍になり、カナダの5.2倍、ドイツの4.4倍、フランスの4.2倍、イギリスの2.3倍、アメリカの3.6倍を大きく上回っている（鈴木章弘「第6章 設備投資と高圧経済」原田泰・飯田泰之編著『高圧経済とは何か』金融財政事情研究会、2023年）。

背景には、超円高に直面した日本企業が国内で投資せず海外で投資したことがある。これが、国内製造業の空洞化をもたらしたと言えるだろう。

円安傾向になったいまは、国内投資こそ復活するチャンスではなかったか。

それなのに、現在日本はトランプ大統領から「アメリカに投資してアメリカで製造しろ」、「そうしないといくらでも関税をかけてやるぞ」と言われている。

このままでは日本を再び偉大にするのは難しい。

