《東洋大姫路、頑張ってください！》

8月15日午前9時前、第107回全国高校野球選手権に出場中の兵庫の名門・東洋大姫路高校にXでエールを送っていたのは、同県の斎藤元彦知事（47）。戦後80年を迎えたこの日、斎藤氏の姿は阪神甲子園球場（西宮市）の外野スタンドにあった。

この投稿には、東洋大姫路校の試合直前のフィールドをバックに、胸にユニオンジャック（英国旗）がプリントされた白のポロシャツ姿の斎藤知事の自撮り写真も添えられていた。試合は、同校が岩手の花巻東高校に8対4で勝ち、3回戦進出を決め、午前11時30分過ぎに斎藤氏は《勝利おめでとうございます》とXで祝福を寄せた。

兵庫代表の勝利を間近で観戦した斎藤知事だが、終戦記念日のこの日は兵庫県内でも姫路市などで戦没者追悼式典が行われていた。

その後、斎藤氏は同日夜7時40分ごろの投稿で、終戦の日に言及し、《終戦の日を迎え、戦後80年の節目となります。私の祖父は海軍で南方戦線サイパン、ヤップ島からの帰還兵でした。幼い頃、祖父からよく戦地の話を聞かされました》と切り出すと、《「爆弾の破片が今も足に残っている」》など祖父から伝え聞いた壮絶な戦争体験を明かした。

その上で、《今日の日本の平和と繁栄は、決して当たり前のものではありません。祖国のために身命を賭した戦没者の尊い犠牲と、焼け野原からの復興を担った先人達の苦難の上に築かれています》と訴え、《戦争経験者が少数になる今こそ、私達は、80年という歳月の重みを胸に刻み、平和で豊かな日本を次世代に確実に繋いでいかなければなりません。県民の皆様とともに、安全で安心な兵庫、平和な日本の未来を歩んでまいります》と結んだ。

先の大戦で、兵庫では神戸市に対する大規模な空襲をはじめ、各地が被害を受けたが、姫路市もまた、川西航空機姫路製作所を中心とする爆弾攻撃、市街地の焼夷弾爆撃の大規模空襲で、多数の死傷者が出たという（総務省調べ）。

そんな兵庫県のトップとして、平和の決意を新たにした斎藤氏だったが、この投稿に添えられた写真が、物議をかもしている。写真は、甲子園の外野スタンドと見られる場所で、斎藤氏が「黙祷」をするようにして目をつぶる姿を、横から撮影したものだったのだが――。

斎藤氏の背後にはボカシがかけられており、詳細は確認できないものの、スタンド席に多数の観客がいることがわかる。毎年、甲子園大会では終戦記念日の正午に選手、観客がともに黙祷を捧げており、今年も斎藤氏が観戦した東洋大姫路校戦後の第二試合開始直前、正午に黙祷が行われていた。

その際、観客は起立していたものの、斎藤氏がアップした写真の背後に写りこんだ観客が“座っているのではないか？”と指摘した上で、黙祷の時間外に撮られた「パフォーマンス」だとする声がX上で相次いだ。

《斎藤元彦さんの背景の人々は黙祷されていません。リラックスされている。慌てて1人黙祷でしょうか？》

《周りは座ってるのに斎藤元彦だけ黙祷してる‥妙だな》

《周りの人は座ってますけどあなただけ起立し黙祷ですか！》

《やってる感丸出しのポーズ》

いっぽう、一部からは、斎藤氏の近くの観客が“立っている”という声が上がった。

《真ん中の人は立っているよね？ 》

《後ろの人達が座ってる？ 立ってるように見えるけど？》

《直ぐ後ろの方、立ってるように見える。黙祷が終わった直後じゃないですか？ 何がダメなんでしょう》

《みんな立ってるわ こういう終戦の日にも斎藤知事アンチはケチをつけるんやな。神経疑うわ》

なお、本誌が18日に知事秘書課の担当者に対し、撮影時の状況を問い合わせたところ、斎藤氏は「プライベート」で東洋大姫路校の試合を観戦したといい、関連するSNSの投稿についても「お答えできない」とのことだった。

写真から詳細を知ることは困難だが、ある政治部記者は斎藤氏に「パフォーマンス」という指摘が寄せられた背景について指摘する。

「周囲の観客が座った後も、斎藤氏が少し長く黙祷を続けていたという可能性も大いにあるため、周囲が『座っている』『立っている』はそこまで重要ではないと思います。それよりも、黙祷という厳かな時間を意図的に撮影し、それをSNSにアップする姿にアピールめいたものを感じる人が多いのではないのでしょうか。さらに、この日の斎藤氏は、東洋大姫路高校の試合の後、笑顔でかき氷を手に持った写真をインスタグラムにもアップしていました。プライベートとはいえ、県トップが終戦記念日にこうした投稿をしたことに、“緊張感がない”“パフォーマンス”と捉えた人がいたのではないでしょうか」

実際、斎藤氏の「黙祷写真」をめぐって、こんな声も上がっていた。

《座ってるか、立ってるかは分からないけど、黙祷してるところを横から撮らせてるのがもう意味わからん》

《よく考えたら本当に正午の黙祷の時刻だったとしても自分が黙祷してる写真をなぜ上げる必要があるのか？》

《黙祷で自分を被写体にしてSNSにアップするかねフツー？》

《え？みんな黙祷してる時に自身の姿をカメラマンに撮らせたの？そうだとしたらもっとヤバくね？》