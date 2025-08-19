シンガーソングライターの平井大さんが2025年8月16日、「不倫」をめぐる持論をXに投稿し、大きな注目を集めている。

「人生を通してパーフェクトだと思える相手が現れるまでは結婚しちゃダメね」

平井さんは16日、「なんで不倫するか知ってる？」と切り出した。

「妥協で結婚するからさ。見た目も中身も、人生を通してパーフェクトだと思える相手が現れるまでは結婚しちゃダメね」

平井さんの妻は、フォトグラファーのLady Brownさんだ。具体的な結婚の時期は明かしていないものの、22年2月にインスタグラムで妻の妊娠を公表し、同年8月に第1子が誕生。25年7月には第2子の誕生を明かしていた。

平井さんの投稿には、3100件を超える返信が寄せられた。

「本当にその通り。うちは出会って10年、子供もいるけど妻が自分にとってパーフェクトすぎて他の女の人なんて見ても何にも思わない」「叩く人もいる発言かもしれないけど間違ったことは言ってないと思う」など、平井さんの意見に共感する声もある。

「妥協されてたから私って不倫されたんだ、、」

一方で、「不倫」の理由については反論の声が相次いだ。

「恋愛ソングを歌う人がいうセリフじゃ無い 即炎上案件」「パーフェクトだと思える人をずっと探し続ける人が増え過ぎて結婚出来ず少子化に繋がってる問題」と憤るリプライも多い。

さらには、「妥協されてたから私って不倫されたんだ、、そんな風に思いたくなかったな。そして素敵な歌詞書くアーティストの方に言われたくなかった」「じゃあ私妥協されたんですね... こんな言葉吐けるやつの曲聴いてたの恥ずかしいです」など、不倫を経験したの当事者からの嘆きも寄せられた。

平井さんはその後、「完璧な人なんていないし、多少の欠点を許せるくらい『この人いいな』って思える人と結婚すべき」との意見を引用。

「欠点を許すんじゃなくて、欠点すらも愛おしく、それを含めて完璧と思える相手が現れたらステキね ボクがワイフと出逢ったように」とつづった。

18日には「幸せの価値観なんて人それぞれさ。誰かと比べた途端に、自分の幸せを気付けなくなってしまう」と投稿していた平井さん。

思わぬ「炎上」の余波か、この投稿にも「この間の発言から何にも思わねー。歌手なんだから言葉を伝える職業だからこそこの間の発言はショックすぎた。もう遅いですよ」「炎上商法ですかね？」と冷ややかな反応が寄せられている。