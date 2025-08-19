8月19日の運勢第1位は蠍座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……蠍座

｢こうすればこうなるはず。だからこうすればいい｣という計算が、ぴったりと当たりそうです。今日は、なかなか自信を持てないと感じていたことにも、積極的に取り組んでみてください。想像以上にうまくいって、周りからもいい注目が集まるでしょう。

★第2位……魚座

自分とは真逆の意見を持っている人、どうしても苦手意識がある人。そういう人と関わることを、今日は少しも恐れないで。というのも、その人たちの考えに、あなたから理解を示していけるから。穏やかな笑顔が、新しい絆を生み出します。

★第3位……蟹座

異性に心から尽くして、ふんわりと癒やす。そんなあなたらしい魅力が全開になる日。｢ここまでしたら迷惑かな…｣と考えず、相手のためになると思ったことはどんどんして。押しつけにならなければ、どんなことでも喜ばれて愛が育ちます。

★第4位……乙女座

これまでに積み重ねてきたデータ、その考察。それからたくさん仕入れてきた知識。すべてを生かして機敏に行動できる日です。周りの動きが遅いと感じても、待っている必要はありません。自分のペースで動いて正解！やがて周りがついてきます。

★第5位……牡牛座

あなたらしい優しさが、ここぞとばかりに生かされそうです。誰の話を聞いていても、その人の気持ちを理解できると思えるでしょう。｢分かるよ｣と共感する振る舞いを大事にしてください。自分から表現することで、さらに魅力を理解してもらえます。