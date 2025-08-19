¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¡²¬ÅÄÎ¶À¸´ÆÆÄ¤Ï¶µ¤¨»Ò¡Èºå¿À¡¦ºäËÜÎ®¡É¤Ç²Æì¾°³Ø¤ÎËöµÈÎÉ¾ç¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë!
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï18Æü¤Ë½é¤ÎµÙÍÜÆü¤ò·Þ¤¨¡¢8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿³Æ¹»¤Ï¡¢¤¤ç¤¦19Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ËÈ÷¤¨¤ÆÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£1982Ç¯°ÊÍè43Ç¯¤Ö¤ê¤Î4¶¯Æþ¤ê¤òÁÀ¤¦ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï¡¢²Æì¾°³Ø¡Ê²Æì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£²¬ÅÄÎ¶À¸´ÆÆÄ¡Ê64¡Ë¤ÏÍúÀµ¼Ò»þÂå¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ëºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÇÛµå¤ò»²¹Í¤Ë¾¡µ¡¤ò¸«¤¤¤À¤¹¡£
¡¡14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë8¶¯¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ï¡¢ºå¿À¡¦ºäËÜÎ®¤ÇÂç²ñ½ªÈ×¤ËÎ×¤à¡£¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ºäËÜ¤Î¹ª¤ß¤ÊÇÛµå¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¶µ¤¨»Ò¤«¤é·ãÎå¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢1977Ç¯°ÊÍè48Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¤ÎÊá¼ê¤Ï»î¹ç¸å¤âÁ´µå¤ò²þ¤á¤ÆºÆ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÇÛµå¤Î°Õ¿Þ¤òÅÁ¤¨¤ë¥ê¡¼¥É¡£¤½¤ì¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸áÁ°Ãæ¡¢É±Ï©»ÔÆâ¤ÎÆ±¹»¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¡¦ÌÚ²¼ÂëÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤«¤é¤Î·ÑÅê¤ÎÀ®ÈÝ¤ò°®¤ë¤Î¤¬Êá¼ê¡¦·¬¸¶ÂçÎé¡ÊÆ±¡Ë¤ÎÇÛµå¡£²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆâ³Ñ¤Î»È¤¤Êý¤â¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤Ëµó¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±¦Éª¤¸¤óÂÓ¤ÎÂ»½ý¤«¤é2²óÀï¤ÇÉü³èÅÐÈÄ¤·¤¿ºå²¼Îú¡ÊÆ±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¤È¤âÁêÃÌ¤·¤¿¤·¡¢ËÜ¿Í¤âÅê¤²¤ëµ¤½½Ê¬¡×¤È¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Î²Æì¾°³Ø¤È¤Î¾·ÂÔ»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦ËöµÈÎÉ¾ç¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë¤ÎÁ°¤Ë0¡½1¤ÇÎíÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍúÀµ¼Ò´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿19Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¡¢ÁªÈ´¤ÇÎíÇÔ¤·¤¿À±ÎÇ¡¦±üÀî¡Ê¸½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ò·è¾¡¤ÇÂÇ¤ÁÊø¤·¤ÆÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö2Ç¯À¸¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤Åê¼ê¤ò¤É¤¦ÂÇ¤Ä¤«¤Ï¥Ü¥¯¤ÎÆ¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¹¶Î¬¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¸÷¡Ë