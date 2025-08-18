タレントの優木瑛美（36）が離婚したことを18日、自身のX（旧ツイッター）で報告した。

優木は「ご報告」として「私事で恐縮ではございますが、この度離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と23年5月に結婚した一般男性と離婚したことを報告した。

離婚理由については「愛する皆様に隠し事など本来はしたくないのですが…申し訳ありませんが離婚理由については伏せさせていただきます」とした。

また「1つ確実に言えるのは…この先私の人生全てをかけて娘を世界一幸せにする為に頑張るだけです！」とし「たくさんの方にお祝いの言葉や応援していただいておりましたので、このような場でのご報告で大変失礼ではございますがお伝えさせていただきました」と伝えた。

そして「大変な事の方が多い茨の道かも知れませんが、父と母どちらの役割も出来るよう精進して参ります！こんな私ですが、今後とも応援の程どうかよろしくお願いいたします」と記した。

優木は「オールラウンダータレント」として、テレビのリポーター、キャスター、MCのほか、役者としても活動。NHK朝の連続テレビ小説「べっぴんさん」「ごちそうさん」などにも出演した。私生活では23年5月に自身のXで一般男性との結婚を発表し、同年8月に第1子を妊娠していることを報告している。