9月に期限を迎えるKDDIと楽天モバイルとのローミング契約について、KDDIの松田浩路社長は「当初の役割は終えた。10月以降にどのような形で協調していけるか協議している」と発言した。 KDDIの松田浩路社長 携帯電話キャリアとしては後発の楽天モバイルに対して、KDDIは自社ネットワークの一部をローミングとして貸し出すことで、楽天モバイルのエリア構築を支援してきた。松田社長は「当社網へのトラ