この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「1日250％成長の大化け。Figmaの成功要因と今後市場で注目すべきポイントについてお話しします」にて、実業家・マイキー佐野氏がソフトウェア企業「Figma」の歴史的IPOと、これによる業界への影響について語った。佐野氏は「過去30年間、最大の初日上昇って言われるぐらいのインパクトがあった」と強調し、その規模がアメリカ証券市場において近年まれな現象だと指摘した。



佐野氏は、Figmaの注目すべき特徴として「UIやUXのデザイン、プロトタイプ作成、チームコラボレーションを支援するプラットフォーム」を挙げ、4月末にニューヨーク証券取引所で上場した同社の株価が初日で3.5倍、250%高騰した様子を解説した。「上場時点で評価額は650億ドル、10兆円規模。日本の大手企業にも匹敵する」とそのインパクトの大きさを説明している。



この上場劇の裏には、Adobeによる買収計画が規制当局と衝突の末に破談した経緯もある。佐野氏は「Adobeは結局、解約料として約10億ドル支払わされて『やっちまった』状態」と語り、規制の壁と“未曾有の買収チャンス”を逃した大手の苦悩にも触れた。



「今回誰がむちゃくちゃ儲かったのか」という問いには、「ベンチャーキャピタルが最もハッピー」との見解。米Indec VenturesやGreylock Partnersが、それぞれ1億ドルや5000万ドルの出資を数十～数百億ドル規模まで増やし、約40倍という驚異のリターンを実現した事実を紹介した。



佐野氏は、今回のFigma上場の資金使途として「AI機能の強化やサービス改善、他企業の買収を加速する」とも解説。さらに、ビットコインETF投資やSTO（セキュリティ・トークン・オファリング）事業にも挑戦している最先端企業の側面にも言及し、「暗号資産やAIをミックスして株式価値を高める攻めの戦略がある」と分析した。



また、Figmaの強みは「ユーザー体験を中心にした共同作業プラットフォーム、短期間で自動化もできる高差別化サービス」にあると述べ、「ディラン・フィールドCEOは60億ドルの資産を得る一方、自身の株式数百万株を寄付するなど若き経営者としても話題」とも紹介。



動画の最後で佐野氏は、「久しぶりのアメリカIPOの大ヒットを受け再び上場ブームが来るかもしれない。ユニコーン企業1000社以上ある中で上場はほんの一部。Figmaの成功が、市場の起爆剤になる可能性がある」と市場全体への影響を語った。一方で日本市場については「日本のスタートアップは“質が低すぎる”と見られていて、注目度が低い。Figmaのような大化け企業が出る土壌づくりが課題」と独自の見解を示し、今後の動向に期待を寄せた。