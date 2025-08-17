「バッグの中で荷物が迷子」→【ダイソー】へ！ デザインが可愛い♡「おしゃれポーチ」

バッグの中で荷物がごちゃごちゃになってしまう人は、ポーチをうまく取り入れてみて！【ダイソー】なら、プチプラでも可愛いデザインが揃っているから、整理整頓も気分よく続けられそうです。サイズや素材も多種多様なので、コスメ用や小物用など用途別にそろえるのもおすすめ。お気に入りを見つけて、バッグの中もおしゃれにアップデートしてみて。

猫ちゃん柄に癒されるミニポーチ

【ダイソー】「フラットミニポーチ（アニマル）」\110（税込）

約14cm × 11cmのミニサイズで、リップやイヤホンなどちょっとした小物を収納しやすいビニールポーチ。愛らしい猫ちゃん柄が、持ち歩くたびに癒しをくれるデザインです。フラット型でバッグの中でもかさばらず、旅行やお出かけ時のサブポーチにもぴったり。水や汚れにも強い素材だから、夏のレジャー用に持っておくのも良さそうです。

マチつきが嬉しい小花柄ポーチ

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付 ／ フラワー）」\220（税込）

約15cm × 8cmのサイズに、5cmのマチがある長方形ポーチ。扱いやすいポリエステル素材で、軽くて持ち運びやすそうなのが魅力です。便利な内ポケット付きで、コスメや文具などもすっきり整理できるかも。小花柄のフェミニンなデザインが、バッグの中をさりげなく華やかにしてくれます。

Writer：Anne.M