スタイルアップできる、フェミニンな服ともバランスが取れる、本気すぎないお手頃価格…etc.大人女子が求める条件をクリアした1本と出合うなら、デニムブランドを調べるより美人百花でおなじみのブランドから探すのが確実！ 好評発売中の美人百花9月号では総勢16ブランドから、プレスのイチ推しコメント付きでガイドしているので、ぜひチェックして♡

【ストラ】機能性に長けたはき心地♪フェミニン派を納得させるきれいめデニムの最適解

ハート刺しゅうとフリルの胸きゅんトップスを、ゆるっとデニムで着崩すのが今どきバランス♡ きれいめスタイルが好みなレディが納得する美しいストレートシルエット。きちんと感と脚をすらっと見せるセンタープレスも好ポイント。

「きれいめにはけるスリムなストレートシルエットで、ワイドよりも挑戦しやすく、スキニーよりも今っぽい♡ ストレッチ性が抜群で、はき心地も快適」(プレス 萩原さん)

パンツ￥19,800、ジレ￥17,600、バッグ￥13,200/以上ストラ ピアス￥14,300/サローネ サーティ、バングル￥11,550/Hh(ともに14 SHOWROOM) チョーカー￥23,320/エムシー・スタジオ(ズットホリック) バッグに付けたピザチャーム￥20,900、バッグに付けたバラチャーム￥24,200/ともにケイト・スペード ニューヨーク(ケイト・スペード カスタマーサービス) パンプス￥55,000/プリティ・バレリーナ(F.E.N.)

掲載：美人百花2025年9月号「百花ブランドのデニムが安心する」

撮影/渡辺謙太郎 スタイリング/井関かおり ヘアメイク/山下智子 モデル/石川恋 構成·文/長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部