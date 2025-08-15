バンコク発「ノーウェアスタジオ」が日本で初のポップアップ開催　90年代に影響を受けたアイテムを展開

タイのバンコクを拠点とするファッションブランド「ノーウェアスタジオ（KNOWWHERE STUDIO）」が、日本初のポップアップ「KNOWWHERE STUDIO Pop-up Shop “LITTLE CHATUCHAK” in Tokyo 2025」を千駄ヶ谷のコンセプトショップ WTSで開催する。会期は、9月6日と7日の二日間。

ノーウェアスタジオは、ヨー（Yo）のニックネームで親しまれる親日家のファッションキュレーター ヨーティン・プンスムロン（Yothin Poonsumrong）がバンコクで設立したストリートブランド兼ショップ。ロックミュージックや90年代カルチャーに影響を受けたオリジナル商品やセレクトアイテムを取り揃えている。

ポップアップは、ヨーがチャトゥチャック市場での販売経験を持つことにちなみ、「リトルチャトゥチャック」と命名。会場ではオリジナル商品に加え、古着の聖地とも言われるチャトゥチャック市場をアップデート・再解釈したヴィンテージアパレルやポスターの展開を予定している。

◾️KNOWWHERE STUDIO Pop-up Shop “LITTLE CHATUCHAK” in Tokyo 2025

会期：2025年9月6日（土）〜9月7日（日）

会場：CONCEPT SHOP WTS

所在地：東京都渋谷区神宮前2-22-2 FOLD BLD 1階

営業時間：12:00〜20:00（9月7日は19:00まで）