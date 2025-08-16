【一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.3】 8月16日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.3」を8月16日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、「BLEACH」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からC賞まで「MASTERLISE」のフィギュアで、十刃（エスパーダ）の「ウルキオラ・シファー」、「グリムジョー・ジャガージャック」、「ザエルアポロ・グランツ」が立体化されている。

その他に「涅マユリ 小物入れフィギュア」や、「十刃ちょこのっこ」、BLEACHのキャラクターをモチーフにしたA3サイズの「クリアポスター」、「ラバーチャーム」などがラインナップしている。

ラストワン賞には、「ネリエル・トゥ・オーデルシュヴァンク」が登場。「MASTERLISE」シリーズにてフィギュア化されている。

「一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.3」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：ウルキオラ・シファー MASTERLISE

B賞：グリムジョー・ジャガージャック MASTERLISE

C賞：ザエルアポロ・グランツ MASTERLISE

D賞：涅マユリ 小物入れフィギュア MASTERELIVE COLLECTION

E賞：十刃ちょこのっこ

F賞：クリアポスター

G賞：ラバーチャーム

H賞：ステッカーセット

ラストワン賞：ネリエル・トゥ・オーデルシュヴァンク MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン：ラストワン賞 ネリエル・トゥ・オーデルシュヴァンク MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～11月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

※発売日は流通により前後する場合があります。