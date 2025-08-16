¡Öº£Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥¨ー¥¹¤Á¤ã¤ó¡×2´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ÇÑÉô¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¤È±¿Ì¿¤Î°ìÀï½÷»Ò¥Ð¥ìーÉô¤ÎÀÄ½Õ¥é¥¤¥Õ¡ª
¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Öº£Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥¨ー¥¹¤Á¤ã¤ó¡×¤Î2´¬¤ò8·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï858±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ïゔ¤§¤¸¤¿¤Ö¤ë»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½÷»Ò¥Ð¥ìーÉô¤ÎÀÄ½Õ¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥¬¡£¹â¹»¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿Åç°é¤Á¤Î¾¯½÷¡¦Æá¿ÜÀî¤¢¤ª¤¤¤¬¡¢¤¤é¤á¤¯¥¨ー¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡2´¬¤Ç¤Ï¸©¥Ù¥¹¥È2¤Î¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¡ÖÉ´¹çºé³Ø±à¡×¤Î1Ç¯À¸¥Áー¥à¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£±¿Ì¿¤Î»î¹çÅöÆü¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÀè¼è¤·¤¿¤¢¤ª¤¤¤ËÅ¨¥¨ー¥¹¤ÎÅ´ÄÈ¤¬Ç÷¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ë¤Æ¹ØÆþÆÃÅµ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Û¤«¡¢¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤È¤Þ¤ó¤¬²¦¤Ç¤ÏÍ½þÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ÉÁ¤²¼¤í¤·A3¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー
¤Þ¤ó¤¬²¦ ÉÁ¤²¼¤í¤·A5¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
「今年注目のエースちゃん」2巻あらすじ
¥¥é¥¥é¤Ê¹â¹»À¸³è¤òÌ´¸«¤ëÅ·Á³¾¯½÷¡¦Æá¿ÜÀî¤¢¤ª¤¤¤Ï¡¢
²Ø»ÒÈþ¹â¹»¥Ð¥ìーÉô¤ËÆþÉô¤¹¤ë¤â¡¢Áá¡¹¤Î¤ä¤é¤«¤·¤ÇÇÑÉô¤Î´íµ¡¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Å±²ó¤Î¾ò·ï¤ÏÎý½¬»î¹ç¤Ç¸©¥Ù¥¹¥È2¤Î¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¡ÖÉ´¹çºé³Ø±à¡×
¤Î1Ç¯À¸¥Áー¥à¤«¤é1¥»¥Ã¥È¼è¤ë¤³¤È¡Ä¡Ä¡£
±¿Ì¿¤Î»î¹çÅöÆü¡£
Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÀè¼è¤·¤¿¤¢¤ª¤¤¤Ë
Å¨¥¨ー¥¹¤ÎÅ´ÄÈ¤¬Ç÷¤ë¡Ä¡Ä¡£
