『BLEACH』新作“一番くじ”発売！ ウルキオラやネリエルがこだわりのフィギュアになって登場
アニメ『BLEACH』を題材にした「一番くじ BLEACH Stirring Souls vol．3」が、8月16日（土）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。
【写真】並べて飾りたい！ ラストワン賞はネリエルのフィギュア
■MASTERLISEフィギュアが4体
今回発売されるのは、アニメ『BLEACH』に登場するキャラクターのMASTERLISEフィギュアや雑貨アイテムが当たる、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞からC賞には、ウルキオラ・シファー、グリムジョー・ジャガージャック、ザエルアポロ・グランツのMASTERLISEシリーズフィギュアが登場。いずれも細部までこだわった仕上がりで、ファン必見のアイテムとなっている。
そのほか、D賞の「涅マユリ 小物入れフィギュア MASTERELIVE COLLECTION」、E賞の「十刃ちょこのっこ」、F賞の「クリアポスター」、G賞の「ラバーチャーム」、H賞の「ステッカーセット」といった雑貨アイテムも勢ぞろい。
なお、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、ネリエル・トゥ・オーデルシュヴァンクのMASTERLISEフィギュアが提供される予定だ。
