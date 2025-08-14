仕事での訪問や、ホームパーティーなどのお呼ばれのシーンに欠かせない「手土産」。おいしいのはもちろん、センスがよくて気がきいていて、相手が喜んでくれるものを選びたいですよね。そんな逸品を、企業の顔である「広報」さんに教えていただきました！

ハイセンスな方やグルメな方への贈り物に

ASAKO IWAYANAGI PLUS

缶入りサブレ詰合せ

出典: 美人百花.com

言わずと知れた大人気パティスリーのサブレ缶は、ケーキやパフェが人気のパティシエールらしい、果実味やナッティーな余韻にひたれるラインナップ。甘酸っぱいサブレフランボワーズや、塩気のあるサブレ味噌チーズ、シナモンやナツメグが香るスペキュロス白胡麻などはお酒にも好相性。9種全てが異なる食感で、1種ごとに心が動かされる詰め合わせです。

賞味期限:約2~3週間 通販:可 ※店頭、通販共に、数量限定のため、完売する場合あり

出典: 美人百花.com

from広報さん

「独創的かつ繊細な味わいで知られるパティスリーでは、サブレも素材の風味を生かした、上質で奥行きのある味わい。過去にお渡しした際には『あの人気店の ! ? 』と会話が弾み、和やかな場にしてくれました」

SHOP DATA

住所：東京都世田谷区等々力4の4の5

電話番号：03・6809・8355

営業時間：11:00〜18:00(変更になる場合あり)

定休日：月・火曜(変更になる場合あり)

HPはこちら

教えてくれたのは

株式会社ソーシャルインテリア 事業企画部 広報PR

郄橋智紗さん

出典: 美人百花.com

1988年生まれ。地方銀行、グルメサイト運営会社勤務を経て、現職に。休日の趣味はインテリアショップ巡り。最近は、キックボクシングで汗を流すことにもハマっている。

掲載：美人百花2025年8月号「美人広報のセレブな手土産」

撮影／志田裕也 取材・文／鹿志村杏子 再構成／美人百花.com編集部

※掲載情報は、2025年7月時点のものになります。