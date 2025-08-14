“推し活”するなら「y.u mobile」がおすすめ？ ギガの無期限繰り越し＆格安チャージでフェスでも安心！

スマホで推し活？ 現場も配信も「通信量」がポイント

ライブ会場やイベント現場でのリアルタイム投稿、SNSでの実況、映像コンテンツの視聴や音楽配信。どれも推し活に欠かせないものですが、それに比例して増えるのがスマホの通信量です。

特に最近は、動画中心のコンテンツが増えたことで「気づいたらギガが足りない」「データ容量を追加したら思った以上に高くついた」ということもあるのではないでしょうか。

通信環境が安定していないと、配信が途中で止まってしまうなど、せっかくの推し活が思うように楽しめません。だからこそ、通信量の自由度が高く、コストパフォーマンスにも優れたプランを選ぶことが大切です。



「y.u mobile」が推し活に強い理由

推し活を快適にする通信プランとしておすすめなのがy.u mobileです。どんなところが推し活に強いのか解説します。



1.ギガを永久繰り越しできる

一般的な通信プランでは、当月使い切れなかったギガは翌月末に消滅してしまいます。しかしy.u mobileなら、使い切れなかったギガは「永久繰り越し」が可能です（100GBが上限）。

「普段はあまり使わないけど、現場がある月だけガッツリ使いたい」という推し活にとっては理想的な仕組みです。



2.データチャージは1GBたったの330円

y.u mobileでは、1GBあたり330円。10GBまとめてチャージすれば、1GBあたり120円といつも以上にお得になります。これは、他社のデータ追加料金と比較してもリーズナブルな設定価格といえます。



推し活をもっと楽しむための通信プラン選びとは

推し活に必要な通信量は、人それぞれです。現場重視の方は遠征中でも安定した通信が欠かせません。SNSや動画配信を見る方にとっては、月に数十GB使うことも珍しくないでしょう。

そう考えると、毎月決まった容量ではなく、使いたい月に使いたいだけ使える柔軟性こそが重要です。また、長期的に見れば、ギガの「永久繰り越し」は通信費の節約にもつながります。

料金プランが明瞭で、データチャージも格安。さらに動画配信サービス「U-NEXT」との連携でエンタメ系にも強いy.u mobileは、まさに推し活向けの通信サービスといえるでしょう。



推し活するなら「y.u mobile」がおすすめ

推し活を思いっきり楽しむためには、通信量が重要です。y.u mobileなら、ギガの永久繰り越しや格安チャージ、シェアプランの柔軟性など、推し活を快適にする仕組みが整っています。

y.u mobileは、推し活の自由度を広げ、安心して楽しめる通信環境を提供してくれるキャリアです。まずは自分の推し活スタイルに合ったプランを見つけて、切り替えを検討してみてはいかがでしょうか。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

取扱店舗一覧はこちら

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

現在実施中のキャンペーンはこちら



出典

y.u mobile

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー