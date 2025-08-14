男子U23日本代表『GLOBL JAM 2025』初戦のジョージタウン大学に完敗…佐藤涼成、川島悠翔が9得点

8月14日（現地時間13日）、カナダ・トロントで「GLOBL JAM 2025」が開幕。男子U23日本代表チームは、NBAのレジェンド、アレン・アイバーソン（元フィラデルフィア・セブンティシクサーズほか）の母校で、アメリカ大学バスケ界の名門、ジョージタウン大学との初戦に臨んだ。

第1クォーターは序盤からリードを奪われ、小澤飛悠（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）やトロイ・マーフィージュニア（サンロッカーズ渋谷）がスリーポイントシュートを決めるも、14－28と14点のリードを奪われる。第2クォーターでも相手の勢いは止まらず、25－52とダブルスコア以上の差をつけられてしまう。





迎えた後半もいきなり0－12のランを食らい差がさらに広げられ、その後も主導権を奪えず川島悠翔（シアトル大学）や星川開聖（宇都宮ブレックス）らが奮闘するも最終スコア53－88と完敗してしまった。

個人スタッツでは、佐藤涼成（白鷗大学）と川島が共にチームハイの9得点をマークし、それぞれ2リバウンドを記録した。

次戦のブラジル戦は8月15日（同14日）に行われる。

■試合結果



日本代表 53－88 ジョージタウン大学



JPN｜14｜11｜10｜18｜＝53



GU｜28｜24｜22｜14｜＝88