²Ö²Ð¥Ç¡¼¥È¤ÇÍá°á¤òÃå¤ÆÂç¼ºÇÔ¡£ÇØÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ë¥¾¥¯¥ê¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
¤ªËßµÙ¤ß¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤³¤Î»þ´ü¡£¤À¤¬¡¢ÊÌ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¡Ä¡Ä¡£µ¢¾Ê¤ä¼Â²È¡¢²Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2021Ç¯9·î1Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Íá°á¤ä²Ö²Ð¡£Èà»á¤È¤Î²Ö²Ð¥Ç¡¼¥È¤Ë¡¢¤Ï¤ê¤¤Ã¤ÆÍá°á¤òÃå¤Æ¤¤¤Ã¤¿½÷À¤ò½±¤Ã¤¿ºÒÆñ¤È¤Ï!?
¢¡Íá°á¤Ç²Ö²Ð¥Ç¡¼¥È¡£¥Ð¥¹¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤Î¤¬ÉÔ¹¬¤Î»Ï¤Þ¤ê
¡Öº£Ç¯¤Ï°ìÅÙ¤âÍá°á¤òÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡× ¡¡
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Î»öÌ³¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæÀ¾»°Æà¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦28ºÐ¡Ë¤Ï°ÊÁ°¤Î²Æ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£»°Æà¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤ÎÊÌÉô½ð¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30ºÐ¡Ë¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà¤È¤Ï¿¦¾ì¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤Î´¿·Þ²ñ¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë´´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢²ñÈñ¤Î²ó¼ý¡¢²ñ·×¤Ê¤É¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´¿·Þ²ñ¤Îµ¢¤ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Øº£ÅÙ¡¢°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÉáÃÊ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤¹¤ë²È¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¡Èà¤Î¤¿¤á¤ËÍá°á¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¥á¥¤¥¯¤ä¥Í¥¤¥ë¤â
¡Ö»ä¤¬¼Â²ÈÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤Î²È¤Ç²á¤´¤¹¤ª¤¦¤Á¥Ç¡¼¥È¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£²Æ¤ò·Þ¤¨¤¿º¢¤Ë¡¢»ä¤Î²È¤«¤éÍ·±àÃÏ¤Î²Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤ÎÍ·±àÃÏ¤Þ¤Ç²Ö²Ð¤ò¸«¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡´ØÅìË¿¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»°Æà¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÅÔÆâ¤«¤é1»þ´Ö°Ê¾å¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÈà»á¤Î¤¿¤á¡¢Íá°á»Ñ¤Ç¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢Í§¿Í¤È¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤´¤ß¤ÇÍá°á¤â¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥´¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¾þ¤ê¤â¼è¤ì¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢Íá°á¤ÏÃå¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ·±àÃÏ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çº®»¨¤»¤º¡¢²È¤«¤é¤â³ä¤È¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Íá°á¤òÃå¤Æ¡¢¸üÄì¤Î²¼ÂÌ¤âÍú¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥á¥¤¥¯¤ä¥Í¥¤¥ë¤âµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿»°Æà¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÃåÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸âÉþ²°¤¬º®¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤áÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Í·±àÃÏ¤ËÄ¾¹Ô¤¹¤ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÍ·±àÃÏ¤Ø¤Ï¥Ð¥¹¤¬°ìÈÖÁá¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÍ·±àÃÏ¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤³¤«¤é±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤»Ï¤á¤ë¡£
¢¡Í·±àÃÏ¤Ç²Ö²Ð¤ò¸«¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡Ä
¡¡»°Æà¤µ¤ó¤ÈÈà»á¤ò¾è¤»¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢Íá°á»Ñ¤ò¸«¤Æ¡È²Ö²Ð¡É¤È»¡¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö±ØÁ°¤«¤éÍ·±àÃÏ¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¿Í¤¬ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¬¡Ø²Ö²Ð¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ï¡ØËÍ¤ÎÃÏ¸µ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ù¤È¡¢¤³¤³¤éÊÕ¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò»Ï¤á¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ê¤Î¤ï¤¶¤ï¤¶Æþ¾ìÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤è¤¯¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£·ë¶É¡¢Åö½é¤Î¡ÈÍ·±àÃÏ¤Þ¤Ç¡É¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤ÏÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¹ß¤í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡±¿Å¾¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µ¤¤ò¤¤«¤»¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¢¡¥Ç¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÈùÌ¯¤Ê¾ì½ê¡£¥¤¥Á¥ã¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ä
¡¡¤½¤³¤Ï¡¢¾®¹â¤¤µÖ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÃó¼Ö¾ì¡£Í·±àÃÏ¤«¤é¤Ï¤À¤¤¤Öµ÷Î¥¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í·±àÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»°Æà¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤«¤¿¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é²Ö²Ð¸«³Ø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Î½»Ì±¤ä»Ò¤É¤âÃ£¤Ê¤É¡¢¥¿¥À¸«µÒ¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥Á¥ã¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Äã¤¤°ÌÃÖ¤Î²Ö²Ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤º¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡¢µ¤Ê¬¤Ï¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£·ë¶É¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò½¦¤Ã¤Æ±Ø¤Þ¤ÇÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡±£¤ì²È¤´¤Ï¤ó¤ÇÎÉ¤¤¥à¡¼¥É¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢Íá°á¤Ë°ÛÊÑ¡ª
¡¡¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µ¤¤Þ¤º¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²Ö²Ð¥Ç¡¼¥È¤À¤¬¡¢µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¿Íµ¤¤Î±£¤ì²ÈÉ÷µï¼ò²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö±ØÁ°¤Ï¥Á¥§¡¼¥ó·Ï¤ÎÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ê¤é¸Ä¼¼¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÇö°Å¤¤¾®Æ»¤ÇÅ¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Íá°á¤Î¶ß¸µ¤«¤é¤Á¤¤¤µ¤ÊÃî¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¤«ÇØÃæ¤¬¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤¯¤Æ¡¢¿©»ö¤Ë¤â½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍá°á¤òÃ¦¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«³°¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¥«¥Ê¥Ö¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Íá°á¤ò¤¦¤Þ¤¯Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¶ß¸µ¤¬¾¯¤·¤Ï¤À¤±¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»°Æà¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÁá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥È¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¡¢¤È¤¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï¾¯¤·²û¤«¤·¤¯¤â´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÃÓ¼é¤ê¤¼¤Í¡ä
¡ÚÃÓ¼é¤ê¤¼¤Í¡Û
½ÐÈÇ¼Ò¤äWebÇÞÂÎ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¡£²ÈÂ²¤Ç²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¬¤»¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@rizeneration
